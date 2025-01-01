Новогодние сказки для всей семьи с органом. Лебединое озеро и Мышиный король

Музыкальная сказка для всей семьи в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет увлекательная музыкальная сказка, посвященная персонажам балетов Чайковского. Это мероприятие станет отличным выбором для любителей классической музыки и семейных новогодних праздников.

На сцене появятся известные персонажи: Мышиный Король и белая лебедь. Аудитория услышит яркие сцены из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», которые олицетворяют мечту о доброте и счастье.

Исполнители

Московский ансамбль Tempus Novum ART

Анна Учайкина (орган), обладательница специального приза Всероссийской премии «Органист года»

Наталия Калиничева (скрипка)

Михаил Калиничев (виолончель)

Концерт будет проходить с сопровождением специально подготовленного видеоряда, который создаст уникальную атмосферу. Обратите внимание: продолжительность мероприятия составит 60 минут без антракта.

Важно: парковка на территории собора запрещена.