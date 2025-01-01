Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Садко

Сказочный концерт в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный концерт, который объединит органную музыку и песочную анимацию. В рамках музыкально-театрализованной сказки «Садко» зрители окажутся в волшебном мире преданий древнего Новгорода.

Загадки «Садко»

Концерт «Садко» — это не просто музыкальное представление. Оно сочетает живое слово и מגוון музыкальных стилей: от народных напевов и звона гуслей до произведений таких великих композиторов, как Бах, Рахманинов, Шопен, Шуберт, Мендельсон, Дворжак и Римский-Корсаков.

Для кого этот концерт?

Юные слушатели станут непосредственными участниками приключений смелого гусляра Садко. Взрослые зрители смогут насладиться вечными темами о вдохновении, благодарности и любви, которая сильнее времени и моря. Этот концерт станет отличным выбором для семей, интересующихся русскими сказками и классической музыкой.

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано)

Ольга Воробьёва (фортепиано)

Даниил Федорков (гусли)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!