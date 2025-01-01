Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Садко
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Садко

Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Садко

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сказочный концерт в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный концерт, который объединит органную музыку и песочную анимацию. В рамках музыкально-театрализованной сказки «Садко» зрители окажутся в волшебном мире преданий древнего Новгорода.

Загадки «Садко»

Концерт «Садко» — это не просто музыкальное представление. Оно сочетает живое слово и מגוון музыкальных стилей: от народных напевов и звона гуслей до произведений таких великих композиторов, как Бах, Рахманинов, Шопен, Шуберт, Мендельсон, Дворжак и Римский-Корсаков.

Для кого этот концерт?

Юные слушатели станут непосредственными участниками приключений смелого гусляра Садко. Взрослые зрители смогут насладиться вечными темами о вдохновении, благодарности и любви, которая сильнее времени и моря. Этот концерт станет отличным выбором для семей, интересующихся русскими сказками и классической музыкой.

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано)
  • Ольга Воробьёва (фортепиано)
  • Даниил Федорков (гусли)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Садко

Помощь с билетами
Январь
8 января четверг
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
3 января в 13:00 Театр на Мельникова
от 2100 ₽
Джаз на воде
12+
Джаз
Джаз на воде
24 января в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2100 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
29 декабря в 20:00 Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше