Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят легендарные фильмы Хаяо Миядзаки.
Среди шедевров оскароносного режиссера: «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок». Эти работы навсегда вписаны в историю человеческой культуры, отражая вечные темы добра и зла, гармонии человека и природы, исцеляющей силы любви.
В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, рассчитанного на зрителей всех возрастов. Вместе с музыкантами вы окунетесь в чарующий мир японского фольклора под лучшие саундтреки из фильмов Хаяо Миядзаки.
Вы сможете услышать произведения Дзё Хисаиси, в том числе:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.