Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки
Билеты от 1000₽
Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт-история с музыкой Хаяо Миядзаки

Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят легендарные фильмы Хаяо Миядзаки.
Среди шедевров оскароносного режиссера: «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок». Эти работы навсегда вписаны в историю человеческой культуры, отражая вечные темы добра и зла, гармонии человека и природы, исцеляющей силы любви.

Чарующий мир японского фольклора

В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, рассчитанного на зрителей всех возрастов. Вместе с музыкантами вы окунетесь в чарующий мир японского фольклора под лучшие саундтреки из фильмов Хаяо Миядзаки.

Программа концерта

Вы сможете услышать произведения Дзё Хисаиси, в том числе:

  • Темы из фильма «Унесенные призраками»:
    • Одним летним днём
    • Народ страны чудес
    • Мальчик дракон
    • Вальс Чичиро
  • Темы из фильма «Принцесса Мононоке»:
    • Принцесса Мононоке
    • Рассказ Ашитаки
    • Потерянный народ
    • Отправление на запад
  • Темы из фильма «Небесный замок Лапута»:
    • Камень колдовства
    • Небесный замок
    • Нести тебя
  • Темы из фильма «Мой сосед Тоторо»:
    • Мой сосед Тоторо
    • Мей пропала
    • Путь ветра
  • Темы из фильма «Ведьмина служба доставки»:
    • Со мной все будет хорошо
    • Метла мамы
    • Окно пекаря
  • Вальс из фильма «Ходячий замок»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Анастасия Быкова (орган)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Январь
10 января суббота
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

