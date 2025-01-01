Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки

Концерт-история с музыкой Хаяо Миядзаки

Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят легендарные фильмы Хаяо Миядзаки.

Среди шедевров оскароносного режиссера: «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок». Эти работы навсегда вписаны в историю человеческой культуры, отражая вечные темы добра и зла, гармонии человека и природы, исцеляющей силы любви.

Чарующий мир японского фольклора

В этот вечер вы станете участником необычного концерта-истории, рассчитанного на зрителей всех возрастов. Вместе с музыкантами вы окунетесь в чарующий мир японского фольклора под лучшие саундтреки из фильмов Хаяо Миядзаки.

Программа концерта

Вы сможете услышать произведения Дзё Хисаиси, в том числе:

Темы из фильма «Унесенные призраками» : Одним летним днём Народ страны чудес Мальчик дракон Вальс Чичиро

: Темы из фильма «Принцесса Мононоке» : Принцесса Мононоке Рассказ Ашитаки Потерянный народ Отправление на запад

: Темы из фильма «Небесный замок Лапута» : Камень колдовства Небесный замок Нести тебя

: Темы из фильма «Мой сосед Тоторо» : Мой сосед Тоторо Мей пропала Путь ветра

: Темы из фильма «Ведьмина служба доставки» : Со мной все будет хорошо Метла мамы Окно пекаря

: Вальс из фильма «Ходячий замок»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Тамара Егорова (скрипка)

Анастасия Быкова (орган)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.