Новогодние сказки для всей семьи: орган и песочная анимация. Музыкальные миры Хаяо Миядзаки
Билеты от 1000₽
0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+
О концерте

Музыка Хаяо Миядзаки в Англиканском соборе

В Англиканском соборе Святого Андрея пройдет уникальный концерт, где сливаются органная музыка и песочная анимация. На это событие приглашаются все, кто ценит мастерство Хаяо Миядзаки, легендарного японского аниматора, чьи фильмы затрагивают вечные темы добра и зла, равновесие человека и природы, милосердие и любовь.

Звучание любимых мелодий

В программе концерта представлены знаменитые саундтреки к таким шедеврам, как «Унесённые призраками», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо» и «Ведьмина служба доставки». Зрители смогут насладиться знакомыми мелодиями в новом звучании.

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Нина Лиманская (флейта), Тамара Егорова (скрипка), Анастасия Быкова (орган) и Ольга Бекетова (художественное слово). Каждый из них привнесет свою индивидуальность в исполнение, что сделает концерт особенно запоминающимся.

Для кого этот концерт?

Это мероприятие будет интересно как поклонникам японского аниме, так и любителям необычных музыкальных форматов. Погрузитесь в мир волшебства и музыки, где ваш любимый анимационный кинотеатр обретет новый звук.

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
