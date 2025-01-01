Меню
Новогодние саундтреки к мультфильмам
0+
Возраст 0+

О концерте

Волшебный концерт для детей и их родителей

В предновогоднюю пору клуб маленьких эстетов приглашает вас в самое сказочное место — Дом искусств «Особняк Серебрякова». Здесь вас ждет необыкновенный концерт, который погрузит в атмосферу детства и ожидания новогоднего чуда.

Новогодние мелодии от LEV PIANO BAND

Виртуозные музыканты бэнда LEV PIANO BAND исполнят для вас яркие новогодние саундтреки к мультфильмам и подарят искрометное настроение. Уникальные авторские аранжировки Льва Шишкина объединят мощные ритмы и сочные гармонии, возвращая зрителей к самым добрым воспоминаниям из детства.

В программе концерта прозвучат известные композиции из анимационных фильмов, таких как «Холодное сердце», «Зима в Простоквашино», «Новогодняя сказка» и другие знаменитые праздничные песни. Этот вечер, наполненный любимыми мелодиями, станет самым тёплым и незабываемым впечатлением наступающего года!

Полезная информация

Исполнители: LEV PIANO BAND.
Продолжительность концерта — 50 минут.
Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия.
Концерт предназначен для детей старше 3 лет (0+).

Декабрь
31 декабря среда
11:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2500 ₽

