В предновогоднюю пору клуб маленьких эстетов приглашает вас в самое сказочное место — Дом искусств «Особняк Серебрякова». Здесь вас ждет необыкновенный концерт, который погрузит в атмосферу детства и ожидания новогоднего чуда.
Виртуозные музыканты бэнда LEV PIANO BAND исполнят для вас яркие новогодние саундтреки к мультфильмам и подарят искрометное настроение. Уникальные авторские аранжировки Льва Шишкина объединят мощные ритмы и сочные гармонии, возвращая зрителей к самым добрым воспоминаниям из детства.
В программе концерта прозвучат известные композиции из анимационных фильмов, таких как «Холодное сердце», «Зима в Простоквашино», «Новогодняя сказка» и другие знаменитые праздничные песни. Этот вечер, наполненный любимыми мелодиями, станет самым тёплым и незабываемым впечатлением наступающего года!
Исполнители: LEV PIANO BAND.
Продолжительность концерта — 50 минут.
Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия.
Концерт предназначен для детей старше 3 лет (0+).