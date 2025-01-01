Спектакль Новогодние проделки Питера Пэна

Меню
Новогодние проделки Питера Пэна. Спектакль для всей семьи в Санкт-Петербурге

Театр «Мюзик-холл» приглашает вас на сказочное представление «Новогодние проделки Питера Пэна», вдохновленное знаменитой книгой Джеймса Мэтью Барри о волшебном мальчике, который ведет детей в мир чудес.

Сюжет и атмосфера спектакля

Спектакль переносит зрителей в волшебную страну Нетленд, где живут не только Питер Пэн, но и другие яркие персонажи: фея Динь-Динь, капитан Крюк и потерянные мальчики. Это увлекательное путешествие наполнено приключениями, дружбой и, конечно же, новогодними чудесами.

Сладкие подарки для гостей

Особый сюрприз ожидает всех зрителей — в завершение представления каждый получит сладкий подарок, который станет прекрасным завершением волшебной атмосферы.

Не пропустите это событие

«Новогодние проделки Питера Пэна» — это отличная возможность провести время с семьей и подарить детям незабываемые эмоции. Подготовьтесь к удивительным встречам и увлекательным приключениям в компании любимых героев!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
16:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
27 декабря суббота
11:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
13:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
16:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
28 декабря воскресенье
11:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽
13:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
3 января суббота
11:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽
13:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽
5 января понедельник
11:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽
13:30
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 1000 ₽

