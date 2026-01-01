Спектакль Новогодние проделки Лисы Патрикеевны

Новогоднее цирковое представление в ЦДРИ

Наступает Новый год! Все готовятся, наряжаются и собираются на новогоднее представление. Но что, если Деда Мороза не будет? Этот неожиданный поворот событий стал основой для великолепного красочного эстрадно-циркового спектакля, который ждет зрителей!

Кто же поможет в беде?

Конечно, никто не поверил в эту небылицу! Но что делать? Кто придет на помощь? На сцене выступит множество ярких персонажей, среди которых и Лиса Патрикеевна, которая загадывает загадки и ставит ребят перед сложными выборами.

Участники спектакля

В этой уникальной постановке участвуют актёры театра, кино, эстрады и цирка. Каждый номер представлен в захватывающем и зрелищном формате. Зрители смогут насладиться не только театральной игрой, но и удивительными цирковыми трюками и музыкальными номерами.

Интересные факты

Это представление уже стало традицией, привлекая зрителей всех возрастов. Каждый год оно радует новой сюжетной линией и неожиданными поворотами, создавая настоящую атмосферу праздника. Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Приходите всей семьей и окунитесь в мир новогоднего веселья и ярких эмоций. Спектакль не оставит равнодушным никого!