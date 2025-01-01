Спектакль Новогодние проделки Лисы Патрикеевны

Меню
Новогодние проделки Лисы Патрикеевны
Билеты от 1900₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1900₽

О спектакле

Наступает Новый год, и все окружающие готовятся к праздничному настроению. Новогоднее представление собирает детей и взрослых, чтобы вместе встретить волшебное время года.

Но вдруг раздаётся тревожная новость: Дедушки Мороза не будет! Как такое может быть? Никто не верит в эту небылицу. Однако что делать в такой ситуации? Кто сможет прийти на помощь? Может быть, именно ребята станут Героями нашего спектакля?

«Новогодние проделки Лисы Патрикеевны» — это великолепное, красочное эстрадно-цирковое представление. На сцене выступят актёры театра, кино, эстрады и цирка, которые подарят зрителям настоящее волшебство. Погрузитесь в атмосферу праздника, полный юмора и приключений!

Не упустите возможность стать частью этого яркого спектакля, который создаст незабываемые воспоминания для всей семьи!

Декабрь
20 декабря суббота
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
15:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
15:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
27 декабря суббота
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
15:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽
15:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 1900 ₽

