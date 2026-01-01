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Новогодние проделки Бабы-яги
Киноафиша Новогодние проделки Бабы-яги

Спектакль Новогодние проделки Бабы-яги

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О спектакле

«Новогодние проделки Бабы Яги»: приключения с добротой и волшебством

В главной роли — неподражаемая Мария Болотнева!

Подарите своим детям незабываемый праздник с музыкальной интерактивной сказкой, где динамичный сюжет увлечет зрителей в сказочный мир. Маленькие гости отправятся в волшебный лес, чтобы стать участниками удивительных приключений вместе с героями спектакля.

Чему научит сказка?
История напомнит, что доброта, дружба и помощь ближнему всегда побеждают зло и преодолевают любые преграды. А коварство и злоба непременно возвращаются к обидчику.

Что ждет зрителей?

  • Захватывающий сюжет.
  • Песни, танцы и яркие персонажи.
  • Атмосфера настоящего волшебства и веселья.

Возраст: подходит для детей от 2 до 13 лет.

Добро пожаловать в сказочный лес, где добро и радость всегда берут верх над любыми проделками!

В ролях
Мария Болтнева
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