Спектакль Новогодние проделки Бабы-яги

«Новогодние проделки Бабы Яги»: приключения с добротой и волшебством

В главной роли — неподражаемая Мария Болотнева!

Подарите своим детям незабываемый праздник с музыкальной интерактивной сказкой, где динамичный сюжет увлечет зрителей в сказочный мир. Маленькие гости отправятся в волшебный лес, чтобы стать участниками удивительных приключений вместе с героями спектакля.

Чему научит сказка?

История напомнит, что доброта, дружба и помощь ближнему всегда побеждают зло и преодолевают любые преграды. А коварство и злоба непременно возвращаются к обидчику.

Что ждет зрителей?

Захватывающий сюжет.

Песни, танцы и яркие персонажи.

Атмосфера настоящего волшебства и веселья.

Возраст: подходит для детей от 2 до 13 лет.

Добро пожаловать в сказочный лес, где добро и радость всегда берут верх над любыми проделками!