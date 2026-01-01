Спектакль Новогодние проделки Бабы-яги

В главной роли — неподражаемая Мария Болотнева!
Подарите своим детям незабываемый праздник с музыкальной интерактивной сказкой, где динамичный сюжет увлечет зрителей в сказочный мир. Маленькие гости отправятся в волшебный лес, чтобы стать участниками удивительных приключений вместе с героями спектакля.
Чему научит сказка?
История напомнит, что доброта, дружба и помощь ближнему всегда побеждают зло и преодолевают любые преграды. А коварство и злоба непременно возвращаются к обидчику.
Что ждет зрителей?
Возраст: подходит для детей от 2 до 13 лет.
Добро пожаловать в сказочный лес, где добро и радость всегда берут верх над любыми проделками!