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Новогодние приключения в волшебной стране
Киноафиша Новогодние приключения в волшебной стране

Спектакль Новогодние приключения в волшебной стране

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новый музыкальный спектакль: фантастическая история для всей семьи

Вас ждёт современная, захватывающая история, где оживают любимые герои из детства. Вместе с ними — свита выдуманных колючих слуг Королевы, верный прислужник Людоеда и коварные, но романтичные ведьмы: Барбелло, Милантэ, Сильфа и Цирцея.

Колдовство и приключения накануне Нового года

Сюжет спектакля наполнен неожиданными событиями: в канун Нового года злодейка Красная Королева задумывает кошмарный план. Главной героине предстоит остановить её колдовство и вернуть детям праздник. Удастся ли ей это? Ответ ждёт вас на премьере.

Волшебная атмосфера праздника

Необычные костюмы, яркие декорации и волшебный мир театра погрузят зрителей в новогоднюю сказку, наполненную чудесами и магией.

Для всех любителей театра и приключений

Наш музыкальный спектакль создан для тех, кто любит театр, фэнтези и увлекательные истории. Это невероятное путешествие и фантастическое приключение станет главным событием Нового 2024 года!

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