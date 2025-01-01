Спектакль Новогодние приключения в «Премьере» для самых маленьких

Новогодняя волшебная сказка для самых маленьких в Краснодаре

Этот интерактивный спектакль приглашает юных зрителей в удивительную волшебную страну. Ежик, Медвежонок и их друзья из леса зовут ребят поучаствовать в стремлении отыскать потерянную радость Ежика. На протяжении всего спектакля маленькие зрители станут активными участниками увлекательной истории.

Увлекательные встречи и веселые моменты

Спектакль полон неожиданных встреч с сказочными героями, где дети будут петь, танцевать и веселиться вместе с персонажами. В финале ребят ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, что добавляет особую нотку волшебства в новогодний праздник.

Создатели и участники

Режиссерами постановки выступают Н.В. Барабанова и Т.С. Костина, а хореографом — Марина Моисеенко. В спектакле принимают участие балет РВХА «Родник», группа «U4», а также актеры Данила Хитров, Антон Щербинин и Диана Гончарова.

Эта новогодняя сказка не просто театральная постановка, а настоящая феерия эмоций и веселья, в которой каждый ребенок получит незабываемые впечатления и сюрприз от самого Дедушки Мороза!