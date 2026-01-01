Музыкальный спектакль

В волшебном мире Лукоморья сказки — это обычное дело. Но новогодняя сказка особенная, ведь именно под Новый год должны сбываться самые заветные желания. Кот Ученый, знаток всех пушкинских сказок, приглашает на встречу Нового года Золотую Рыбку, чье волшебство способно исполнить любое желание.

Злодеи на пути чудес

Но не все жители Лукоморья готовы делиться чудесами. Баба-Яга хочет присвоить волшебство Золотой Рыбки, и планирует ее похищение. Черномор и Кощей тоже желают заполучить Рыбку в свои руки.

Объединение добрых сил

Кот Ученый узнает, что Новый год под угрозой, и объединяет силы добрых героев, чтобы помешать злодеям. С помощью хитрости, разработанной Котом Ученым и реализованной с помощью Балды, добрые герои и юные зрители побеждают злых волшебников, и новогоднее чудо становится общим достоянием, сделав счастливыми всех!