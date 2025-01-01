Новогодние приключения Алёнушки и Иванушки. Музыкальная сказка для дошкольников и младших школьников

Окунитесь в волшебный мир новогодней сказки «Новогодние приключения сестрицы Алёнушки и братца Иванушки». Это музыкальное представление, созданное для самых юных зрителей, подарит незабываемые моменты и радостные эмоции, ведь артисты Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодёжи подготовили яркое и захватывающее шоу.

Художественный руководитель

Творческим руководителем спектакля является Михаил Голиков, который неоднократно удивлял публику своими оригинальными подходами к классическим сказкам. Под его руководством камерный оркестр создает музыкальное сопровождение, которое способно помимо развлекать, но и обучать детей.

Увлекательный сюжет

Сказка расскажет о приключениях двух братьев и сестры, их дружбе и смелости. Зрители смогут увидеть, как героям удается преодолевать трудности, сталкиваясь с различными волшебными созданиями. Яркие костюмы, атмосферные декорации и незабываемые мелодии сделают это представление настоящим праздником для всей семьи.

Приходите и проведите время весело и с пользой, наслаждаясь музыкальной сказкой, которая объединяет поколения и запоминается надолго!