Новогодние приключения пряничного человечка

Приглашаем вас на уникальное новогоднее событие! В это время волшебства и сказок мы предлагаем вам провести время в компании Пряничного человечка и его веселых друзей.

Программа мероприятия

Творческая новогодняя атмосфера, наполняющая зал праздничным настроением;

Знакомство с историей Пряни и его традициями выпечки;

Роспись пряников разноцветной глазурью — проявите фантазию!

Загадки и интересные факты о Пряничном человечке, которые удивят даже самых маленьких зрителей;

Розыгрыш формочки для приготовления пряника из 3D-принтера среди самых активных участников;

Вкусное чаепитие, чтобы согреться и отдохнуть;

Фотозона и магазин с оригинальными сувенирами.

Общая продолжительность программы составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с Пряничным человечком и его друзьями!