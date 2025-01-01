Новогодние приключения пряничного человечка
Приглашаем вас на уникальное новогоднее событие! В это время волшебства и сказок мы предлагаем вам провести время в компании Пряничного человечка и его веселых друзей.
Программа мероприятия
- Творческая новогодняя атмосфера, наполняющая зал праздничным настроением;
- Знакомство с историей Пряни и его традициями выпечки;
- Роспись пряников разноцветной глазурью — проявите фантазию!
- Загадки и интересные факты о Пряничном человечке, которые удивят даже самых маленьких зрителей;
- Розыгрыш формочки для приготовления пряника из 3D-принтера среди самых активных участников;
- Вкусное чаепитие, чтобы согреться и отдохнуть;
- Фотозона и магазин с оригинальными сувенирами.
Общая продолжительность программы составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с Пряничным человечком и его друзьями!