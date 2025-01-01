Меню
Новогодние приключения пряничного человечка
Билеты от 490₽
6+
О выставке

Приглашаем вас на уникальное новогоднее событие! В это время волшебства и сказок мы предлагаем вам провести время в компании Пряничного человечка и его веселых друзей.

Программа мероприятия

  • Творческая новогодняя атмосфера, наполняющая зал праздничным настроением;
  • Знакомство с историей Пряни и его традициями выпечки;
  • Роспись пряников разноцветной глазурью — проявите фантазию!
  • Загадки и интересные факты о Пряничном человечке, которые удивят даже самых маленьких зрителей;
  • Розыгрыш формочки для приготовления пряника из 3D-принтера среди самых активных участников;
  • Вкусное чаепитие, чтобы согреться и отдохнуть;
  • Фотозона и магазин с оригинальными сувенирами.

Общая продолжительность программы составит 1 час 30 минут. Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего чуда вместе с Пряничным человечком и его друзьями!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
11:35
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
30 декабря вторник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
3 января суббота
15:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
5 января понедельник
11:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
7 января среда
12:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

Фотографии

Новогодние приключения пряничного человечка Новогодние приключения пряничного человечка Новогодние приключения пряничного человечка Новогодние приключения пряничного человечка Новогодние приключения пряничного человечка

