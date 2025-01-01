Меню
Новогодние приключения Незнайки и его друзей
Киноафиша Новогодние приключения Незнайки и его друзей

Спектакль Новогодние приключения Незнайки и его друзей

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя елка с Незнайкой

В творческом пространстве «АртРазБег» состоится спектакль, основанный на увлекательных новогодних приключениях Незнайки и его друзей. Это представление — отличная возможность окунуться в атмосферу праздника и подарить себе и своим близким улыбки.

Жители Цветочного города

Спектакль рассказывает о том, как жители Цветочного города готовятся к встрече Нового года. Каждый из них занят своими делами, однако Незнайка, как всегда, попадает в нелепые и забавные ситуации, мешая окружающим. Его добросердечный характер и комичные происшествия гарантируют зрителям весёлое времяпровождение.

Для кого эта история

Этот спектакль идеально подойдёт тем, кто любит весёлые истории и новогоднюю атмосферу. Приходите всей семьёй, чтобы насладиться магией праздника и яркими моментами, которые запомнятся надолго!

Декабрь
25 декабря четверг
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
14:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
26 декабря пятница
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
27 декабря суббота
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
14:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽
14:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 500 ₽

