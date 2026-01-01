Спектакль Новогодние приключения не Маши и Вити

Зимняя сказка для всей семьи

Где-то в самом сердце заснеженного, сказочного леса, наполненного ароматом хвои и зимнего волшебства, начинается новая захватывающая история. Юные герои Маша и Витя, уже спасавшие Снегурочку от козней коварного Кощея, вновь в центре событий.

Тайна волшебных валенок

Случилось немыслимое: пропали заветные, волшебные Валенки Деда Мороза — самые быстрые в мире! Это значит, что долгожданный Новый Год для всех детей может наступить без радости и подарков. Смогут ли новые герои раскрыть дерзкую тайну и найти похитителя?

В темных чащобах леса их ждет встреча с Бабой-ягой, Лешим и самым властным и харизматичным Кощеем Бессмертным. Кто же сможет вернуть пропажу, чтобы спасти праздник и вернуть Дедушке Морозу его бесценные волшебные валенки?

Музыка и атмосфера чуда

Приготовьтесь к неповторимой атмосфере чуда под знакомые и любимые мелодии Геннадия Гладкова. Музыка унесет вас в беззаботное детство, где зло тает, как первые снежинки на теплой ладони, уступая место дружбе, любви и доверия.

Семейное время

Приходите всей семьей! Подарите детям настоящую живую сказку, а себе — трогательное возвращение в ту эпоху, когда верилось, что добро всегда побеждает. Новый Год — это самое подходящее время для чудес!

РДОО Балакиревцы

Детский Театр «Дождь»

Шоу-группа «Фантазёры»

Театральная студия «М.ак»

Художественный руководитель: Михайлова