Спектакль Новогодние приключения не Маши и Вити

Где-то в самом сердце заснеженного, сказочного леса, наполненного ароматом хвои и зимнего волшебства, начинается новая захватывающая история. Юные герои Маша и Витя, уже спасавшие Снегурочку от козней коварного Кощея, вновь в центре событий.
Случилось немыслимое: пропали заветные, волшебные Валенки Деда Мороза — самые быстрые в мире! Это значит, что долгожданный Новый Год для всех детей может наступить без радости и подарков. Смогут ли новые герои раскрыть дерзкую тайну и найти похитителя?
В темных чащобах леса их ждет встреча с Бабой-ягой, Лешим и самым властным и харизматичным Кощеем Бессмертным. Кто же сможет вернуть пропажу, чтобы спасти праздник и вернуть Дедушке Морозу его бесценные волшебные валенки?
Приготовьтесь к неповторимой атмосфере чуда под знакомые и любимые мелодии Геннадия Гладкова. Музыка унесет вас в беззаботное детство, где зло тает, как первые снежинки на теплой ладони, уступая место дружбе, любви и доверия.
Приходите всей семьей! Подарите детям настоящую живую сказку, а себе — трогательное возвращение в ту эпоху, когда верилось, что добро всегда побеждает. Новый Год — это самое подходящее время для чудес!
РДОО Балакиревцы
Детский Театр «Дождь»
Шоу-группа «Фантазёры»
Театральная студия «М.ак»
Художественный руководитель: Михайлова