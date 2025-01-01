Меню
Новогодние приключения Маши и Вити
Киноафиша Новогодние приключения Маши и Вити

Спектакль Новогодние приключения Маши и Вити

0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка в Выборгском Дворце культуры

В Выборгском Дворце культуры состоится музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши и Вити». Это увлекательное представление создано талантливой командой: режиссёром Ильёй Архиповым и автором идеи Сергеем Шалагиным.

Сюжет

Спектакль рассказывает поучительную историю о том, как Маша и Витя, помогая Снегурочке, сталкиваются с разнообразными персонажами и обогащают друг друга новыми знаниями. Эта сказка наполнена яркими моментами, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Артисты

В роли Маши и Вити выступают артисты театра «Петербургская оперетта», которые привнесут в спектакль свой уникальный стиль и харизму.

Что ожидать

Спектакль сочетает в себе глубокие смыслы и музыкальные номера, что делает его интересным для зрителей, ценящих качественные новогодние представления. Приходите зарядиться новогодним настроением и насладиться увлекательным шоу!

Декабрь
27 декабря суббота
12:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 800 ₽

