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Новогодние приключения Маши и Вити
Киноафиша Новогодние приключения Маши и Вити

Спектакль Новогодние приключения Маши и Вити

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка «Снегурочка и Кощей Бессмертный» в Доме молодежи Василеостровского района

Новый Год - время чудес! В этом году в нашей музыкальной сказке без волшебства не обошлось. Кощей Бессмертный похитил Снегурочку, и только смелые школьники Маша и Витя могут спасти праздник!

С помощью Деда Мороза герои отправляются в сказку, чтобы сразиться с Кощеем. На их пути ждут множество опасностей. Они встретят коварных и смешных персонажей, таких как музыканты рок-группы «Дикие Гитары», Кот Матвей, Баба-Яга и Леший.

Однако не стоит волноваться! На помощь Маше и Вите придут друзья из русских сказок: Старичок-Лесовичок, Печка и Яблонька. А поддерживать их будут все зрители в зале, а также настоящая новогодняя Елка!

Информация о спектакле

  • Автор: Геннадий Гладков
  • Постановка: Анастасия Удалова
  • Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот
  • Художник-постановщик: Виктор Григорьев
  • Художник по костюмам: Ольга Герр
  • Балетмейстер: Анна Антипова
  • Хормейстер: Оксана Пименова

Исполнители

В ролях:

  • Владимир Садков
  • Владимир Ярош
  • Татьяна Ожогина
  • Мария Красник
  • Лидия Воробьева
  • Кирилл Мелюкштис
  • Александра Киселева / Варвара Никитина
  • Кристиан Кох / Павел Долгов
  • Макар Дмитриев
  • Полина Беляева

Дополнительная информация

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Продолжительность спектакля составляет 1 час 00 минут, с антрактом 1 час 25 минут (в зависимости от площадки).

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Владимир Садков
Владимир Ярош
Татьяна Ожогина
Мария Красник
Лидия Воробьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
11:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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