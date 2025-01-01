Спектакль Новогодние приключения Маши и Вити

Музыкальная сказка «Снегурочка и Кощей Бессмертный» в Доме молодежи Василеостровского района

Новый Год - время чудес! В этом году в нашей музыкальной сказке без волшебства не обошлось. Кощей Бессмертный похитил Снегурочку, и только смелые школьники Маша и Витя могут спасти праздник!

С помощью Деда Мороза герои отправляются в сказку, чтобы сразиться с Кощеем. На их пути ждут множество опасностей. Они встретят коварных и смешных персонажей, таких как музыканты рок-группы «Дикие Гитары», Кот Матвей, Баба-Яга и Леший.

Однако не стоит волноваться! На помощь Маше и Вите придут друзья из русских сказок: Старичок-Лесовичок, Печка и Яблонька. А поддерживать их будут все зрители в зале, а также настоящая новогодняя Елка!

Информация о спектакле

Автор: Геннадий Гладков

Геннадий Гладков Постановка: Анастасия Удалова

Анастасия Удалова Музыкальный руководитель: Мирослав Дробот

Мирослав Дробот Художник-постановщик: Виктор Григорьев

Виктор Григорьев Художник по костюмам: Ольга Герр

Ольга Герр Балетмейстер: Анна Антипова

Анна Антипова Хормейстер: Оксана Пименова

Исполнители

В ролях:

Владимир Садков

Владимир Ярош

Татьяна Ожогина

Мария Красник

Лидия Воробьева

Кирилл Мелюкштис

Александра Киселева / Варвара Никитина

Кристиан Кох / Павел Долгов

Макар Дмитриев

Полина Беляева

Дополнительная информация

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Продолжительность спектакля составляет 1 час 00 минут, с антрактом 1 час 25 минут (в зависимости от площадки).