Спектакль Новогодние приключения Маши и Вити

Новый Год - время чудес! В этом году в нашей музыкальной сказке без волшебства не обошлось. Кощей Бессмертный похитил Снегурочку, и только смелые школьники Маша и Витя могут спасти праздник!
С помощью Деда Мороза герои отправляются в сказку, чтобы сразиться с Кощеем. На их пути ждут множество опасностей. Они встретят коварных и смешных персонажей, таких как музыканты рок-группы «Дикие Гитары», Кот Матвей, Баба-Яга и Леший.
Однако не стоит волноваться! На помощь Маше и Вите придут друзья из русских сказок: Старичок-Лесовичок, Печка и Яблонька. А поддерживать их будут все зрители в зале, а также настоящая новогодняя Елка!
В ролях:
Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Продолжительность спектакля составляет 1 час 00 минут, с антрактом 1 час 25 минут (в зависимости от площадки).