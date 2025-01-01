Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева
Билеты от 0₽
Киноафиша Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

Спектакль Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогоднее шоу коше Куклачева

Театр кошек Куклачёва приглашает зрителей на новый спектакль «Новогодние приключения котов чемпионов». Эта увлекательная история обещает зарядить вас праздничным настроением и подарить море положительных эмоций.

Главные события на сцене

На сцене развернется захватывающая постановка, где люди и кошки готовятся к большому праздничному состязанию. Зрители увидят веселые тренировки, яркие флаги и дух соревнования, который наполняет зал. Но вдруг происходит неожиданное: главный приз исчезает! Это становится стартом для увлекательных приключений по его поискам.

Что ждет зрителей

Зрителей ждут не только захватывающие трюки и зажигательная музыка, но и моментами комичные ситуации, полные смеха и радости. Тематика спектакля вдохновляет на веру в доброту и дружбу. Даже отрицательный герой в конце сможет понять, что настоящие чудеса происходят только тогда, когда в сердце живет настоящая дружба.

Специальный гость

К удовольствию зрителей, специальным гостем спектакля станет Юрий Куклачёв, который внесет в постановку свою уникальную харизму и обаяние.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного новогоднего чуда, которое подарит вам радость и хорошее настроение!

В ролях
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев

Купить билет на спектакль Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
27 декабря суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
28 декабря воскресенье
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
30 декабря вторник
16:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
31 декабря среда
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
2 января пятница
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
3 января суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
5 января понедельник
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
6 января вторник
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
7 января среда
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
8 января четверг
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
9 января пятница
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
18:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
10 января суббота
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
11 января воскресенье
12:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽
15:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
17 января в 19:30 Окружной общественный центр им. Моссовета
от 1500 ₽
Спящая красавица
6+
Детский Музыка
Спящая красавица
11 апреля в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Императрица Екатерина
6+
Балет
Императрица Екатерина
29 января в 09:30 Дворец на Яузе
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше