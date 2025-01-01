Меню
Новогодние приключения игрушек
Киноафиша Новогодние приключения игрушек

Спектакль Новогодние приключения игрушек

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодние елки в Челябинске

Спектакль «Новогодние приключения игрушек» погружает зрителей в волшебный мир, наполненный чудесами и увлекательными историями. Яркие декорации и оригинальные костюмы создают неповторимую атмосферу праздника. Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем!

Режиссёр-постановщик: Семён Филиппов

Художник-постановщик: Майя Федосеева

Постановочная команда

  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Композитор: Вячеслав Сайдаль
  • Музыкальный руководитель: Олеся Коляда
  • Хореограф: Варвара Соколова

Актёрский состав

  • Бобер: Вячеслав Ганькин
  • Сова: Юлия Миневцева, Елена Сатаева, Наталья Чиликина
  • Заяц: Максим Слепченков, Джамшит Садыгов, Дмитрий Хозин
  • Белка: Алёна Свиришевская, Александра Одегова, Марина Депутатова
  • Волк: Александр Зайцев, Алексей Согрин, Денис Саратников
  • Фея: Екатерина Филимонова, Кира Ханжина, Елена Шингареева
  • Дедушка: Борис Черев, Денис Филоненко, Ринат Загидуллин
  • Внучка: Екатерина Юсупова, Екатерина Солнцева, Ксения Согрина
  • Светлячок: Никита Скобелев, Виктор Федосеев, Александр Дегтярёв
  • Дед Мороз: Андрей Гаврилюк, Антон Ремезов

 

Купить билет на спектакль Новогодние приключения игрушек

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
23 декабря вторник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 750 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
24 декабря среда
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
25 декабря четверг
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
26 декабря пятница
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 750 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
27 декабря суббота
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
30 декабря вторник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 650 ₽
2 января пятница
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
3 января суббота
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
4 января воскресенье
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 900 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
5 января понедельник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
6 января вторник
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
7 января среда
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
8 января четверг
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
9 января пятница
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
10 января суббота
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
11 января воскресенье
11:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽
14:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 700 ₽

