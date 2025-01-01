Новогодние елки в Челябинске

Спектакль «Новогодние приключения игрушек» погружает зрителей в волшебный мир, наполненный чудесами и увлекательными историями. Яркие декорации и оригинальные костюмы создают неповторимую атмосферу праздника. Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем!

Режиссёр-постановщик: Семён Филиппов

Художник-постановщик: Майя Федосеева

Постановочная команда

Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Композитор: Вячеслав Сайдаль

Вячеслав Сайдаль Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Олеся Коляда Хореограф: Варвара Соколова

Актёрский состав