Новогодние елки в Челябинске
Спектакль «Новогодние приключения игрушек» погружает зрителей в волшебный мир, наполненный чудесами и увлекательными историями. Яркие декорации и оригинальные костюмы создают неповторимую атмосферу праздника. Не упустите возможность насладиться этим удивительным спектаклем!
Режиссёр-постановщик: Семён Филиппов
Художник-постановщик: Майя Федосеева
Постановочная команда
- Художник по свету: Павел Ларионов
- Композитор: Вячеслав Сайдаль
- Музыкальный руководитель: Олеся Коляда
- Хореограф: Варвара Соколова
Актёрский состав
- Бобер: Вячеслав Ганькин
- Сова: Юлия Миневцева, Елена Сатаева, Наталья Чиликина
- Заяц: Максим Слепченков, Джамшит Садыгов, Дмитрий Хозин
- Белка: Алёна Свиришевская, Александра Одегова, Марина Депутатова
- Волк: Александр Зайцев, Алексей Согрин, Денис Саратников
- Фея: Екатерина Филимонова, Кира Ханжина, Елена Шингареева
- Дедушка: Борис Черев, Денис Филоненко, Ринат Загидуллин
- Внучка: Екатерина Юсупова, Екатерина Солнцева, Ксения Согрина
- Светлячок: Никита Скобелев, Виктор Федосеев, Александр Дегтярёв
- Дед Мороз: Андрей Гаврилюк, Антон Ремезов