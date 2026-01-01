Спектакль Новогодние приключения Хрустика

Приключения Хрустика в новогоднем спектакле для самых маленьких

Снегурочка испекла новогодние печенья и велела им подождать, пока она отвезёт их детям. Однако одна из печенек, пряничный человечек по имени Хрустик, решила, что сможет добраться до ребятишек быстрее. На его пути произошло множество удивительных событий!

Заслуженные встречи

Хрустик встретил яркие звёзды на небе и оказался в снежном вихре. В лесу его ждали встречи с интересными персонажами. Он познакомился с Медведем, который, к сожалению, заснул в берлоге и не смог помочь. Лиса замышляла использовать Хрустика в качестве главного новогоднего угощения, но зрители помогли разгадать её хитрость!

Помощь друзей

По пути Хрустика на санках катал Снеговик, но произошёл неприятный инцидент — он потерял пряничного человечка. К счастью, Собачка нашла его и познакомила с Уткой, которая решила, что Хрустика нужно искупать в горячей воде с мылом, чтобы он чистым явился к детям. Однако, опять же, зрители подсказали, почему это не лучшая идея.

Неожиданные преграды

Вредная Ворона чуть было не унесла Хрустика в своё гнездо, но в последний момент уронила его, и он рассыпался! Как жаль было зрителям за этого весёлого и озорного непоседу.

Вопрос к зрителям

С смогут ли зрители помочь Хрустик, или он останется разбитым навсегда? Об этом и многих других приключениях дети узнают на нашем волшебном новогоднем спектакле!

После просмотра все смогут поиграть и сфотографироваться с куклами, что сделает этот день незабываемым!