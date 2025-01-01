Меню
Новогодние приключения Гены и курьера
Билеты от 600₽
Киноафиша Новогодние приключения Гены и курьера

Спектакль Новогодние приключения Гены и курьера

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

Приключения Гены и Уйбаана. Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович

Представляем вашему вниманию удивительную историю о приключениях молодого актера Гены и парня с якутским именем Уйбаан, работающего курьером. Эта история наполнена яркими событиями, в том числе, атмосферой Нового года и непередаваемым ожиданием перемен.

Спектакль по пьесе Ярославы Пулинович

Новинка театрального сезона постановка основана на произведении известной драматургини Ярославы Пулинович. Ее работы отличаются глубоким эмоциональным содержанием и актуальной социальной тематикой, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Важные моменты

  • Динамичный сюжет, который держит в напряжении до самого конца.
  • Чудесные декорации, отражающие зимнюю атмосферу и рождественское настроение.
  • Сильные актерские работы, способные вызвать у зрителей широкий спектр эмоций.

Приходите на спектакль, чтобы вместе с Геной и Уйбааном испытать магию театра и уникальные человеческие истории. Это не просто представление, а возможность прикоснуться к важным вопросам и проникнуться атмосферой праздника.

Купить билет на спектакль Новогодние приключения Гены и курьера

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽
3 января суббота
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽
4 января воскресенье
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽
5 января понедельник
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

