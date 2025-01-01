Спектакль Новогодние приключения Ежки. Посланник из будущего

Меню
Новогодние приключения Ежки. Посланник из будущего
6+
Возраст 6+

О спектакле

Захватывающая детская елка в Краснодаре

После грандиозного спасения Нового года жители Волшебного леса вернули привычный порядок вещей и разошлись по своим делам. Кощей вернулся в замок, избавляться от землероек, Леший принялся за уборку в лесу, Кикимора организовала лягушачий хор на родном болоте, а Ёжка с Котом продолжили обучение древней магии.

Однако счастье длилось недолго. В один момент всё изменилось. На опушку к Ёжке с дурными вестями прискакал Посланник из будущего. Он сообщил, что Снегурочка всё это время притворялась хорошей и задумала «Самый злобный план из всех злобных планов»! Что же задумала Ледяная внучка? И причём здесь молодой Дед Мороз?

Ёжке с друзьями предстоит разобраться в этой запутанной истории, полной приключений и испытаний!

Детская дискотека

После всех приключений детей ждёт зажигательная дискотека с героями сказки и, конечно, сладкий подарок, который входит в стоимость детского билета. Это отличный способ не только развлечься, но и познакомиться с волшебным миром, полным удивительных персонажей и интригующих поворотов сюжета.

Декабрь
Январь
23 декабря вторник
14:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
24 декабря среда
14:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
25 декабря четверг
14:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
26 декабря пятница
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
18:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
6 января вторник
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
7 января среда
12:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽
15:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 1000 ₽

