Спектакль Новогодние приключения доктора Айболита

Новогодний спектакль: Сказочная история с Доктором Айболитом

Дед Мороз и Снегурочка готовят праздник в лесу и отправляют приглашение доктору Айболиту, а также его друзьям - обезьянке Чи-чи и собаке Авве. Все рады предстоящему событию, готовят танцы и песни.

Однако появляется Бармалей, враг доктора, который решил разрушить праздничное веселье. Узнав о планах Айболита, он находит себе помощника - хулигана Петьку. Обманом Петька выманивает доктора из дома, сообщив, что звери заболели и ждут его помощи.

Тем временем Бармалей и Петька завладевают чемоданом с волшебными таблетками, которые приносят веселье, смех и доброту. Они завязывают чемоданчик к дереву и, обманом, представляются помощниками доктора - Таблеткиным и Пилюлькиным. Они сообщают Снегурочке, что доктор заболел и передали ей сладкие конфеты от него.

Сладкие угощения с сюрпризом

Снегурочка, ничуть не подозревая о коварстве злодеев, зовет Деда Мороза и сообщает ему печальную новость о болезни Айболита. Дед Мороз начинает переживать, но Снегурочка предлагает попробовать конфеты от «помощников» доктора. Она первой берет конфетку, не догадываясь, что это злодейские угощения, полные скуки и плача.

После того как Снегурочка пробует конфету, она превращается в капризную, плачущую девочку, с которой Дед Мороз не знает, как справиться. Однако Чи-чи и Авва решают раскрыть планы злодеев и помогают освободить доктора.

Счастливый финал

Доктор возвращается и «вылечивает» Снегурочку, восстанавливая её добрый нрав. Обманщиков прогоняют, но Петька, научившись на своих ошибках, раскаивается и хочет остаться на празднике. А вот Бармалея, который не раскаялся, Дед Мороз с позором изгоняет.

Спектакль насыщен музыкальными номерами, яркими декорациями и костюмами. Это отличный способ встретить Новый год в веселой компании!