Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодние приключения Длинноуха
Киноафиша Новогодние приключения Длинноуха

Спектакль Новогодние приключения Длинноуха

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодние приключения для детей в театре Мустая Карима

Маленький и очень робкий зайчик по имени Длинноух боится всего. Но однажды под Новый год он решается в одиночку пойти в лес, чтобы наконец обрести смелость и отвагу. На пути к неизведанным приключениям он встречает много друзей и спасает зверей от беды.

В новогоднем спектакле «Новогодние приключения Длинноуха» рассказывается о том, как зайчонок преодолевает сложности и преграды, обретая не только храбрость, но и дружбу, которая способна сохранить мир вокруг нас.

Организатор и цель спектакля

Организатором этого замечательного мероприятия является Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Спектакль уникален своей доброй и поучительной историей, которая учит детей важности дружбы и смелости.

Кому будет интересно?

Маленькие зрители смогут увидеть, как даже самый робкий герой может стать храбрым. Событие будет интересно детям от 3 до 11 лет и их родителям. Приходите на спектакль, чтобы вместе с Длинноухом узнать, как важно дружить и быть смелым!

Купить билет на спектакль Новогодние приключения Длинноуха

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
23 декабря вторник
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
24 декабря среда
09:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
2 января пятница
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
15:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
6 января вторник
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
8 января четверг
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
10 января суббота
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

В ближайшие дни

Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
4 января в 15:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
0+
Детские елки
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
22 декабря в 10:00 Башкортостан
от 400 ₽
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
0+
Детские елки
Новогодняя сказка «Новый год в стране игрушек»
6 января в 14:00 Башкортостан
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше