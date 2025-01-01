Спектакль Новогодние приключения Длинноуха

Новогодние приключения для детей в театре Мустая Карима

Маленький и очень робкий зайчик по имени Длинноух боится всего. Но однажды под Новый год он решается в одиночку пойти в лес, чтобы наконец обрести смелость и отвагу. На пути к неизведанным приключениям он встречает много друзей и спасает зверей от беды.

В новогоднем спектакле «Новогодние приключения Длинноуха» рассказывается о том, как зайчонок преодолевает сложности и преграды, обретая не только храбрость, но и дружбу, которая способна сохранить мир вокруг нас.

Организатор и цель спектакля

Организатором этого замечательного мероприятия является Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Спектакль уникален своей доброй и поучительной историей, которая учит детей важности дружбы и смелости.

Кому будет интересно?

Маленькие зрители смогут увидеть, как даже самый робкий герой может стать храбрым. Событие будет интересно детям от 3 до 11 лет и их родителям. Приходите на спектакль, чтобы вместе с Длинноухом узнать, как важно дружить и быть смелым!