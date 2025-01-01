Новогодние приключения с OLYMPIC BRASS

Новогодний концерт в Петербургской филармонии

Приготовьтесь к незабываемым музыкальным впечатлениям! Ансамбль Olympic Brass, основанный в 2006 году, готов подарить зрителям уникальное шоу под названием «Новогодние приключения». Этот петербургский коллектив объединил лучших музыкантов, представляющих как классические, так и джазовые традиции.

О ансамбле

Olympic Brass славится своими авторскими аранжировками музыки из отечественного и зарубежного кино, которые создает трубач Александр Голиков. В программе концерта прозвучит разнообразная музыка: от классических произведений до зажигательных джазовых ритмов, включая латинские мелодии, боссанову и балканские композиции.

Важно отметить, что с 2012 года ансамбль проводит всероссийский фестиваль «BRASSFESTIVAL.RU», который стал значимым событием для исполнителей на медных духовых инструментах и брасс-ансамблей. Фестиваль включает концерты, мастер-классы и выставки медных духовых инструментов.

Музыкальная программа

В программе концерта «Новогодние приключения» зрителей ждут такие известные произведения, как:

«Ding Dong Merrily on High» – Вудворд

«Soul Bossa Nova» – Джонс

«Ni hablar» – Прадо

«Sway» – Руис

«Девушка из Ипанемы» – Жобим

«Jingle Bell Rock» – Хелмс

«В настроении» («In the Mood») – Миллер

«Sing, Sing, Sing» – Прима

Попурри на темы из мультфильма «Ну, погоди!» – Игнатьев-Ларионов

Музыка из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница» – Зацепин

Песня диких гитар из кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити» – Гладков

«Девчата» – Пахмутова

«Happy New Year» – Андерсон

«I Got You» – Браун

«Черный или белый» («Black or White») и «Билли Джин» – Джексон

Музыка из кинофильма «Охотники за привидениями» – Паркер

Музыка из кинофильма «Маска» – Эдельман

Великолепный новогодний концерт

Не упустите возможность насладиться волшебным духом Нового года под музыку знаменитого ансамбля Olympic Brass! Их выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей театрального искусства и музыки.