Новогодние приключения с OLYMPIC BRASS

Приготовьтесь к незабываемым музыкальным впечатлениям! Ансамбль Olympic Brass, основанный в 2006 году, готов подарить зрителям уникальное шоу под названием «Новогодние приключения». Этот петербургский коллектив объединил лучших музыкантов, представляющих как классические, так и джазовые традиции.
Olympic Brass славится своими авторскими аранжировками музыки из отечественного и зарубежного кино, которые создает трубач Александр Голиков. В программе концерта прозвучит разнообразная музыка: от классических произведений до зажигательных джазовых ритмов, включая латинские мелодии, боссанову и балканские композиции.
Важно отметить, что с 2012 года ансамбль проводит всероссийский фестиваль «BRASSFESTIVAL.RU», который стал значимым событием для исполнителей на медных духовых инструментах и брасс-ансамблей. Фестиваль включает концерты, мастер-классы и выставки медных духовых инструментов.
В программе концерта «Новогодние приключения» зрителей ждут такие известные произведения, как:
Не упустите возможность насладиться волшебным духом Нового года под музыку знаменитого ансамбля Olympic Brass! Их выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей театрального искусства и музыки.