Новогодние приключения с OLYMPIC BRASS
6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт в Петербургской филармонии

Приготовьтесь к незабываемым музыкальным впечатлениям! Ансамбль Olympic Brass, основанный в 2006 году, готов подарить зрителям уникальное шоу под названием «Новогодние приключения». Этот петербургский коллектив объединил лучших музыкантов, представляющих как классические, так и джазовые традиции.

О ансамбле

Olympic Brass славится своими авторскими аранжировками музыки из отечественного и зарубежного кино, которые создает трубач Александр Голиков. В программе концерта прозвучит разнообразная музыка: от классических произведений до зажигательных джазовых ритмов, включая латинские мелодии, боссанову и балканские композиции.

Важно отметить, что с 2012 года ансамбль проводит всероссийский фестиваль «BRASSFESTIVAL.RU», который стал значимым событием для исполнителей на медных духовых инструментах и брасс-ансамблей. Фестиваль включает концерты, мастер-классы и выставки медных духовых инструментов.

Музыкальная программа

В программе концерта «Новогодние приключения» зрителей ждут такие известные произведения, как:

  • «Ding Dong Merrily on High» – Вудворд
  • «Soul Bossa Nova» – Джонс
  • «Ni hablar» – Прадо
  • «Sway» – Руис
  • «Девушка из Ипанемы» – Жобим
  • «Jingle Bell Rock» – Хелмс
  • «В настроении» («In the Mood») – Миллер
  • «Sing, Sing, Sing» – Прима
  • Попурри на темы из мультфильма «Ну, погоди!» – Игнатьев-Ларионов
  • Музыка из кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница» – Зацепин
  • Песня диких гитар из кинофильма «Новогодние приключения Маши и Вити» – Гладков
  • «Девчата» – Пахмутова
  • «Happy New Year» – Андерсон
  • «I Got You» – Браун
  • «Черный или белый» («Black or White») и «Билли Джин» – Джексон
  • Музыка из кинофильма «Охотники за привидениями» – Паркер
  • Музыка из кинофильма «Маска» – Эдельман

Великолепный новогодний концерт

Не упустите возможность насладиться волшебным духом Нового года под музыку знаменитого ансамбля Olympic Brass! Их выступление обещает стать настоящим праздником для всех любителей театрального искусства и музыки.

Купить билет на концерт Новогодние приключения с OLYMPIC BRASS

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
15:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 4000 ₽

