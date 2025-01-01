Спектакль Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком

Новый год с Ёжиком и Медвежонком в Нашем Театре

Наш Театр приглашает вас встретить Новый год в тёплой и дружелюбной атмосфере. Погрузитесь в сказочный мир вместе с Ёжиком и Медвежонком. Под звуки весёлых песенок вы сможете согреться от зимнего холода и вкусить волшебство говорящих снежинок.

Вместе с героями вы отправитесь в сказочный лес, где вас ждут живые деревья и необычные приключения. Главная задача — спасти заболевшего друга. Только в предновогоднюю ночь могут произойти настоящие чудеса, и именно их вы станете свидетелями!

Уютная атмосфера для детей и взрослых

Дети будут сидеть на удобных креслах-мешках в три ряда, а родители могут разместиться на мягких стульях со свободной рассадкой. Для зрителей также предусмотрены ВИП-места, где можно удобно устроиться как взрослым, так и детям, оставаясь вместе.

Каждый маленький зритель получит подарок, который включён в стоимость детских билетов и ВИП-мест. Рекомендуемый возраст для посещения спектакля — от 4 до 10 лет.

Кто будет на сцене?

Ёжик — Лидия Гафнер

Медвежонок — Павел Галич

Заяц — Елена Липская

Доктор — Евгений Шляпин

Приходите за настроением и чудесами! Мы ждём вас в Нашем Театре!