Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком
Билеты от 1500₽
Киноафиша Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком

Спектакль Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком

Продолжительность 1 час
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новый год с Ёжиком и Медвежонком в Нашем Театре

Наш Театр приглашает вас встретить Новый год в тёплой и дружелюбной атмосфере. Погрузитесь в сказочный мир вместе с Ёжиком и Медвежонком. Под звуки весёлых песенок вы сможете согреться от зимнего холода и вкусить волшебство говорящих снежинок.

Вместе с героями вы отправитесь в сказочный лес, где вас ждут живые деревья и необычные приключения. Главная задача — спасти заболевшего друга. Только в предновогоднюю ночь могут произойти настоящие чудеса, и именно их вы станете свидетелями!

Уютная атмосфера для детей и взрослых

Дети будут сидеть на удобных креслах-мешках в три ряда, а родители могут разместиться на мягких стульях со свободной рассадкой. Для зрителей также предусмотрены ВИП-места, где можно удобно устроиться как взрослым, так и детям, оставаясь вместе.

Каждый маленький зритель получит подарок, который включён в стоимость детских билетов и ВИП-мест. Рекомендуемый возраст для посещения спектакля — от 4 до 10 лет.

Кто будет на сцене?

  • Ёжик — Лидия Гафнер
  • Медвежонок — Павел Галич
  • Заяц — Елена Липская
  • Доктор — Евгений Шляпин

Приходите за настроением и чудесами! Мы ждём вас в Нашем Театре!

Купить билет на спектакль Новогодние посиделки с Ёжиком и Медвежонком

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1500 ₽
20 декабря суббота
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1500 ₽
27 декабря суббота
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1900 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2500 ₽
2 января пятница
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1900 ₽
3 января суббота
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2000 ₽
5 января понедельник
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
6 января вторник
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
7 января среда
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2500 ₽
8 января четверг
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
9 января пятница
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽
10 января суббота
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 2500 ₽
11 января воскресенье
12:00
Театр Мира Москва, просп. Мира, 21, стр. 1
от 1800 ₽

