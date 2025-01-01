Меню
Новогодние похождения Лиса и Поросенка
Киноафиша Новогодние похождения Лиса и Поросенка

Спектакль Новогодние похождения Лиса и Поросенка

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Продолжительность 1 час 20 минут (без антракта)
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль для детей в Театре кукол им. Вольховского

Приглашаем вас на увлекательное представление для детей с 4 лет и их родителей — «Новогодние похождения Лиса и Поросенка»! В этом спектакле вас ждут два неутомимых выдумщика и фантазёра — Лис и Поросёнок, которые всегда готовы к приключениям.

Приключенческий сюжет

На этот раз наши герои решили поймать необычную рыбу — Вафлямбалу, живущую в их озере. Однако, чтобы добиться успеха, им предстоит столкнуться с коварным неприятелем — Картонам Лютым. Как же обмануть злого персонажа, отнять у него лодку и справиться с другим препятствием — всепроглотом? Этим героям помогают их весёлый нрав, изобретательность и крепкая дружба!

Веселье и новогоднее настроение

Каждое приключение Лиса и Поросёнка полно забавных моментов, а победы над трудностями они щедро украшают малиновым вареньем и весельем на новогодней ёлке. Спектакль подарит зрителям заряд положительных эмоций и станет отличным началом новогодних праздников!

Не упустите шанс порадовать своих детей и провести незабываемый вечер в компании любимых персонажей!

Декабрь
13 декабря суббота
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
14 декабря воскресенье
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16 декабря вторник
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
17 декабря среда
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
18 декабря четверг
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
19 декабря пятница
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
20 декабря суббота
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
23 декабря вторник
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
24 декабря среда
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
25 декабря четверг
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
26 декабря пятница
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
27 декабря суббота
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
30 декабря вторник
10:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
13:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 300 ₽

В ближайшие дни

