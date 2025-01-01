Меню
Новогодние подснежники
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодние подснежники

Спектакль Новогодние подснежники

Постановка
Театр мимики и жеста 0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Веселый новогодний спектакль для всей семьи

«Новогодние подснежники» - это увлекательное предновогоднее представление, которое подарит чудеса как детям, так и взрослым. Режиссером спектакля является талантливый Александр Савельев, уже зарекомендовавший себя в театральном мире благодаря успеху постановки «Конек-горбунок» на Большом детском фестивале.

История и концепция

Произведение рассказывает о том, что каждый добрый поступок оставляет след, а зло всегда возвращается к обидчику. Чудеса происходят, особенно в канун Нового года! Спектакль обещает быть интерактивным и веселым, что будет интересно детям от 3 до 6 лет, а также их старшим братьям и сестрам до 12 лет.

В актерском составе

  • Машенька — Анастасия Заитова
  • Мачеха — Ольга Вологжина
  • Раиса — Алена Молоснова
  • Декабрь — Максим Тиунов
  • Январь — Игорь Стрелкин
  • Март — Алексей Лемешев, Вадим Николаев
  • Апрель — Ирина Стрыжак
  • Батон и Бублик (бродяги) — Сергей Семененко и Сергей Родин
  • Заяц — Юлия Агапова
  • Волк — Антон Балушев
  • Царский глашатай — Артур Киселев
  • Лесные зверюшки — Артур Киселев, Ирина Стрыжак, Анна Балушева

Творческая группа

  • Режиссер-постановщик: Александр Савельев
  • Художник-постановщик: Надежда Берендеева
  • Инсценировка и тексты песен: Николай Пропирный
  • Художник по костюмам: Гавриил Агуф
  • Художник по свету: Михаил Глейкин
  • Композитор: Илья Зудин
  • Хореограф: Евгения Акс

Не упустите возможность погрузиться в праздничную атмосферу и стать частью волшебного мира театра с «Новогодними подснежниками»!

Купить билет на спектакль Новогодние подснежники

Декабрь
21 декабря воскресенье
16:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 2000 ₽

Фотографии

Новогодние подснежники Новогодние подснежники Новогодние подснежники Новогодние подснежники Новогодние подснежники Новогодние подснежники Новогодние подснежники

