Спектакль Новогодние подснежники

Веселый новогодний спектакль для всей семьи

«Новогодние подснежники» - это увлекательное предновогоднее представление, которое подарит чудеса как детям, так и взрослым. Режиссером спектакля является талантливый Александр Савельев, уже зарекомендовавший себя в театральном мире благодаря успеху постановки «Конек-горбунок» на Большом детском фестивале.

История и концепция

Произведение рассказывает о том, что каждый добрый поступок оставляет след, а зло всегда возвращается к обидчику. Чудеса происходят, особенно в канун Нового года! Спектакль обещает быть интерактивным и веселым, что будет интересно детям от 3 до 6 лет, а также их старшим братьям и сестрам до 12 лет.

В актерском составе

Машенька — Анастасия Заитова

— Анастасия Заитова Мачеха — Ольга Вологжина

— Ольга Вологжина Раиса — Алена Молоснова

— Алена Молоснова Декабрь — Максим Тиунов

— Максим Тиунов Январь — Игорь Стрелкин

— Игорь Стрелкин Март — Алексей Лемешев, Вадим Николаев

— Алексей Лемешев, Вадим Николаев Апрель — Ирина Стрыжак

— Ирина Стрыжак Батон и Бублик (бродяги) — Сергей Семененко и Сергей Родин

(бродяги) — Сергей Семененко и Сергей Родин Заяц — Юлия Агапова

— Юлия Агапова Волк — Антон Балушев

— Антон Балушев Царский глашатай — Артур Киселев

— Артур Киселев Лесные зверюшки — Артур Киселев, Ирина Стрыжак, Анна Балушева

Творческая группа

Режиссер-постановщик: Александр Савельев

Александр Савельев Художник-постановщик: Надежда Берендеева

Надежда Берендеева Инсценировка и тексты песен: Николай Пропирный

Николай Пропирный Художник по костюмам: Гавриил Агуф

Гавриил Агуф Художник по свету: Михаил Глейкин

Михаил Глейкин Композитор: Илья Зудин

Илья Зудин Хореограф: Евгения Акс

Не упустите возможность погрузиться в праздничную атмосферу и стать частью волшебного мира театра с «Новогодними подснежниками»!