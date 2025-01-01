Спектакль Новогодние подснежники

«Новогодние подснежники» - это увлекательное предновогоднее представление, которое подарит чудеса как детям, так и взрослым. Режиссером спектакля является талантливый Александр Савельев, уже зарекомендовавший себя в театральном мире благодаря успеху постановки «Конек-горбунок» на Большом детском фестивале.
Произведение рассказывает о том, что каждый добрый поступок оставляет след, а зло всегда возвращается к обидчику. Чудеса происходят, особенно в канун Нового года! Спектакль обещает быть интерактивным и веселым, что будет интересно детям от 3 до 6 лет, а также их старшим братьям и сестрам до 12 лет.
Не упустите возможность погрузиться в праздничную атмосферу и стать частью волшебного мира театра с «Новогодними подснежниками»!