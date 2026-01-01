Сказочное новогоднее представление в Новосибирском театре кукол

Этой зимой Новосибирский театр кукол приглашает детей и их родителей на спектакль «Новогодние подарки». В центре сюжета — маленькие зайчики Прыг и Скок, которые с нетерпением ждут новогодней ночи, когда Дед Мороз и Снегурочка принесут всем подарки. Они нарядили елочку и готовы встречать праздник.

Но хитрые волк и лиса решили перехитрить зайцев, надеясь, что те станут их новогодними «подарками». Смогут ли злодеи осуществить свой план? Конечно же, нет! Ведь Новый год — это время чудес, где добро всегда побеждает, а каждый получает по заслугам. Праздник обязательно состоится, наполненный весельем и волшебством.

Новогодняя программа перед спектаклем

Зрителей ждет праздничное представление уже с первых минут. В фойе театра развернется игровая программа с участием сказочных героев. Время, указанное на билете, — это начало этой веселой интерактивной части, где малыши смогут потанцевать и поиграть у елочки вместе с любимыми персонажами.

Не упустите возможность подарить ребенку настоящий новогодний праздник!