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Новогодние подарки
Киноафиша Новогодние подарки

Спектакль Новогодние подарки

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказочное новогоднее представление в Новосибирском театре кукол

Этой зимой Новосибирский театр кукол приглашает детей и их родителей на спектакль «Новогодние подарки». В центре сюжета — маленькие зайчики Прыг и Скок, которые с нетерпением ждут новогодней ночи, когда Дед Мороз и Снегурочка принесут всем подарки. Они нарядили елочку и готовы встречать праздник.

Но хитрые волк и лиса решили перехитрить зайцев, надеясь, что те станут их новогодними «подарками». Смогут ли злодеи осуществить свой план? Конечно же, нет! Ведь Новый год — это время чудес, где добро всегда побеждает, а каждый получает по заслугам. Праздник обязательно состоится, наполненный весельем и волшебством.

Новогодняя программа перед спектаклем
Зрителей ждет праздничное представление уже с первых минут. В фойе театра развернется игровая программа с участием сказочных героев. Время, указанное на билете, — это начало этой веселой интерактивной части, где малыши смогут потанцевать и поиграть у елочки вместе с любимыми персонажами.

Не упустите возможность подарить ребенку настоящий новогодний праздник!

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