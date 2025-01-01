Новогодние песни из кинофильмов

Предновогодний концерт: любимые песни из кино

В преддверии новогодних праздников приятно погрузиться в атмосферу, наполненную музыкой и воспоминаниями о любимых советских кинофильмах. На предновогоднем концерте вас ждут выдающиеся композиции, созданные мастерами, такими как Исаак Дунаевский, Тихон Хренников, Арно Бабаджанян, Андрей Петров, Александр Зацепин и Давид Тухманов, Евгений Крылатов и Геннадий Гладков.

Каждый номер этого предпраздничного концерта не только напомнит вам о самых известных фильмах, но и создаст яркое новогоднее настроение.

Исполнители

Ирина Суханова — сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы

— сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы Александр Гладков — баритон

— баритон Илья Ушуллу — бас

— бас Игорь Афанасьев — ведущий

Программа концерта

«Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь» (сл. В. Коростылёва, муз. А. Лепина)

«Зима» из м/ф «Дед Мороз и лето» (сл. С. Острового, муз. Э. Ханока)

«Ария Московского гостя» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (сл. А. Аронова, муз. М. Таривердиева)

«А снег идёт» из к/ф «Карьера Димы Горина» (сл. Е. Евтушенко, муз. А. Эшпая)

«Звенит январская вьюга» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)

«Дружба» из к/ф «Зимний вечер в Гаграх» (сл. А. Шмульяна, муз. В. Сидорова)

«Увезу тебя я в тундру» из к/ф «Афоня» (сл. М. Пляцковского, муз. М. Фрадкина)

«Снег кружится» из к/ф «Противостояние» (сл. Л. Козловой, муз. С. Березина)

«Представь себе» из к/ф «Чародеи» (сл. Л. Дербенева, муз. Е. Крылатова)

«Ходит песенка по кругу» из к/ф «Рождённая звездой» (сл. М. Танича и И. Шаферана, муз. О. Фельцмана)

«Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)

«Три белых коня» из к/ф «Чародеи» (сл. Л. Дербенева, муз. Е. Крылатова)

«Новогодняя песенка» из к/ф «Джентльмены удачи» (сл. И. Шаферана, муз. Г. Гладкова)

«Чёртово колесо» из муз/ф «Москва в нотах» (сл. Е. Евтушенко, муз. А. Бабаджаняна)

«Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)

«Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь» (сл. В. Лифшица, муз. А. Лепина)

«Лучший город Земли» из т/c «Московские окна» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Бабаджаняна)

«Год любви» из к/ф «Невеста с севера» (сл. А. Вознесенского, муз. А. Бабаджаняна)

Не упустите возможность насладиться замечательными моментами и музыкой, которая создаст настроение, которое останется с вами на весь новогодний период!