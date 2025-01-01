Новогодние песни из кинофильмов

Предновогодний концерт: любимые песни из кино
В преддверии новогодних праздников приятно погрузиться в атмосферу, наполненную музыкой и воспоминаниями о любимых советских кинофильмах. На предновогоднем концерте вас ждут выдающиеся композиции, созданные мастерами, такими как Исаак Дунаевский, Тихон Хренников, Арно Бабаджанян, Андрей Петров, Александр Зацепин и Давид Тухманов, Евгений Крылатов и Геннадий Гладков.
Каждый номер этого предпраздничного концерта не только напомнит вам о самых известных фильмах, но и создаст яркое новогоднее настроение.
Исполнители
- Ирина Суханова — сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы
- Александр Гладков — баритон
- Илья Ушуллу — бас
- Игорь Афанасьев — ведущий
Программа концерта
- «Песенка о хорошем настроении» из к/ф «Карнавальная ночь» (сл. В. Коростылёва, муз. А. Лепина)
- «Зима» из м/ф «Дед Мороз и лето» (сл. С. Острового, муз. Э. Ханока)
- «Ария Московского гостя» из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (сл. А. Аронова, муз. М. Таривердиева)
- «А снег идёт» из к/ф «Карьера Димы Горина» (сл. Е. Евтушенко, муз. А. Эшпая)
- «Звенит январская вьюга» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)
- «Дружба» из к/ф «Зимний вечер в Гаграх» (сл. А. Шмульяна, муз. В. Сидорова)
- «Увезу тебя я в тундру» из к/ф «Афоня» (сл. М. Пляцковского, муз. М. Фрадкина)
- «Снег кружится» из к/ф «Противостояние» (сл. Л. Козловой, муз. С. Березина)
- «Представь себе» из к/ф «Чародеи» (сл. Л. Дербенева, муз. Е. Крылатова)
- «Ходит песенка по кругу» из к/ф «Рождённая звездой» (сл. М. Танича и И. Шаферана, муз. О. Фельцмана)
- «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)
- «Три белых коня» из к/ф «Чародеи» (сл. Л. Дербенева, муз. Е. Крылатова)
- «Новогодняя песенка» из к/ф «Джентльмены удачи» (сл. И. Шаферана, муз. Г. Гладкова)
- «Чёртово колесо» из муз/ф «Москва в нотах» (сл. Е. Евтушенко, муз. А. Бабаджаняна)
- «Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Зацепина)
- «Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь» (сл. В. Лифшица, муз. А. Лепина)
- «Лучший город Земли» из т/c «Московские окна» (сл. Л. Дербенёва, муз. А. Бабаджаняна)
- «Год любви» из к/ф «Невеста с севера» (сл. А. Вознесенского, муз. А. Бабаджаняна)
Не упустите возможность насладиться замечательными моментами и музыкой, которая создаст настроение, которое останется с вами на весь новогодний период!