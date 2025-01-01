Новогодние мелодии и киношлягеры

Золотые хиты на новогоднем концерте в Особняке Брюллова

Вас ожидает музыкально-развлекательный концерт, где вы сможете насладиться Золотыми хитами. Легендарные песни и киношлягеры из культовых фильмов перенесут вас в атмосферу лучших воспоминаний и позволят вновь пережить эмоции от любимых композиций.

Новогоднее настроение

Концерт гарантирует создание праздничного настроения и долгое приятное послевкусие. Не упустите возможность вспомнить самые яркие моменты своего прошлого.

Уникальные предложения

3 января в 14:00 вы сможете не только насладиться музыкой, но и попробовать авторскую кухню, посетить бар и провести время на танцевальной зоне. Это событие станет настоящим подарком для всех любителей искусства.

Исполнитель

В роли исполнителя выступит тенор Александр Платонов. Его голос и харизма подарят вам незабываемые моменты.

Детали события

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Обратите внимание, что возрастное ограничение – 12+