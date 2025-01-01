Новогодние мастер-классы: создайте волшебство своими руками

Подарите себе и своим детям настроение праздника и немного волшебства на новогодних мастер-классах! Для детей от 8 лет мы приглашаем маленьких творцов создать уникальные новогодние изделия:

мягкую гирлянду из фетра;

мини-ёлочку с бусинами и снежинками;

бархатный носочек, расшитый пайетками и стразами.

Детям предоставляется возможность работать в уютной атмосфере, где каждый получит заботу и внимание. На уроках они осваивают простые швы, развивают усидчивость и создают свой первый новогодний декор — яркий, добрый и тёплый, как их фантазия.

Мастер-классы для взрослых

Для взрослых участников подготовлен увлекательный мастер-класс, на котором вы сможете создать символ года — красную огненную лошадь. Это украшение станет замечательным семейным талисманом или оригинальным подарком для близких.

В процессе работы будут использованы фетр, бархат, блёстки и пайетки, что позволит вам расслабиться, творить и ощутить себя ребенком, которому можно мечтать и сиять.

Подарок на память

Каждый участник уносит домой не просто поделку, а кусочек праздника, сделанный с любовью. Присоединяйтесь к нашим мастер-классам и создайте очередное волшебное воспоминание!