Новогодние мастер-классы

Возраст 6+

О выставке

Новогодние мастер-классы: создайте волшебство своими руками

Подарите себе и своим детям настроение праздника и немного волшебства на новогодних мастер-классах! Для детей от 8 лет мы приглашаем маленьких творцов создать уникальные новогодние изделия:

  • мягкую гирлянду из фетра;
  • мини-ёлочку с бусинами и снежинками;
  • бархатный носочек, расшитый пайетками и стразами.

Детям предоставляется возможность работать в уютной атмосфере, где каждый получит заботу и внимание. На уроках они осваивают простые швы, развивают усидчивость и создают свой первый новогодний декор — яркий, добрый и тёплый, как их фантазия.

Мастер-классы для взрослых

Для взрослых участников подготовлен увлекательный мастер-класс, на котором вы сможете создать символ года — красную огненную лошадь. Это украшение станет замечательным семейным талисманом или оригинальным подарком для близких.

В процессе работы будут использованы фетр, бархат, блёстки и пайетки, что позволит вам расслабиться, творить и ощутить себя ребенком, которому можно мечтать и сиять.

Подарок на память

Каждый участник уносит домой не просто поделку, а кусочек праздника, сделанный с любовью. Присоединяйтесь к нашим мастер-классам и создайте очередное волшебное воспоминание!

Купить билет на выставка Новогодние мастер-классы

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
20 декабря суббота
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
3 января суббота
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
10 января суббота
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽
11 января воскресенье
12:00
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
от 8000 ₽

В ближайшие дни

