Новогодние Каникулы: Дора
Билеты от 3000₽
Киноафиша Новогодние Каникулы: Дора

Новогодние Каникулы: Дора

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте

Дора (LIVE): Новогодние каникулы в ДК «Кристалл»

Театральные зрители приглашаются на уникальный концерт «Дора (LIVE)». Это событие пройдет в уютных стенах Дворца культуры «Кристалл», где каждому найдется место для праздника.

О концерте

«Дора» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное событие, где сочетаются элементы поп-культуры и театра. Зрители смогут насладиться живыми выступлениями, интерактивными элементами и удивительными музыкальными номерами. Возможность увидеть своих любимых исполнителей в живую — это незабываемый опыт.

Что вас ждет

В программе концерта — не только известные хиты, но и новые композиции от команды «Дора». Зрителей ожидает яркое шоу с невероятной хореографией и визуальными эффектами. Кроме того, во время концерта будет возможность пообщаться с артистами и сделать уникальные фото на память.

Приходите с друзьями!

Не упустите шанс провести время с близкими в праздничной атмосфере. Этот концерт — отличный способ отметить новогодние каникулы и зарядиться позитивом на весь год вперед!

Билеты на выступление можно приобрести в кассах ДК «Кристалл» и на официальном сайте мероприятия. Успейте забронировать места и стать частью яркого музыкального события!

Купить билет на концерт Новогодние Каникулы: Дора

Январь
4 января воскресенье
19:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 3000 ₽

