Новогодние Каникулы: DJ Stonik1917
Билеты от 1500₽
Новогодние Каникулы: DJ Stonik1917

Новогодние Каникулы: DJ Stonik1917

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

DJ Stonik1917 (Live) + VJ Tracyhiphop в ДК «Кристалл»

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! В этот вечер на сцене ДК «Кристалл» выступит DJ Stonik1917 в сопровождении VJ Tracyhiphop. Этот дуэт обещает яркое шоу, сочетая электронную музыку и визуальные эффекты.

О DJ Stonik1917

DJ Stonik1917 – известный радикал электронной музыки, который покоряет аудиторию своим нестандартным подходом к звучанию. Его сеты всегда наполнены энергией и уникальными ритмами, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей.

VJ Tracyhiphop

VJ Tracyhiphop – мастер визуального искусства, который создает неповторимые видеопроекции, усиливающие общее впечатление от музыкального исполнения. Ее яркие и динамичные образы полностью дополняют атмосферу представления.

Что вас ждет

Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а настоящим фейерверком эмоций и впечатлений. Подготовьтесь к зажигательным тркам, интерактивным визуальным эффектам и непередаваемым ощущениям от живого выступления.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Новогодние Каникулы: DJ Stonik1917

Январь
2 января пятница
19:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 1500 ₽

