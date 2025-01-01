Приглашаем вас на незабываемый концерт «Новогодние хиты», который состоится в культурном центре «Меридиан». Это мероприятие станет настоящим подарком для всех любителей музыки и новогоднего настроения!
На концерте прозвучат самые популярные новогодние песни, которые подарят вам тепло и радость в преддверии праздников. Участники шоу — лучшие артисты города, которые создадут уникальную атмосферу и подарят вам незабываемые эмоции.
Билеты на концерт можно приобрести через официальный сайт КЦ «Меридиан» или в кассах центра. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!
Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего волшебства вместе с нами на концерте «Новогодние хиты». Мы ждем вас!