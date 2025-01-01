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Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодние хиты

Новогодние хиты

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт «Новогодние хиты» в КЦ Меридиан

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Новогодние хиты», который состоится в культурном центре «Меридиан». Это мероприятие станет настоящим подарком для всех любителей музыки и новогоднего настроения!

Что вас ждет?

На концерте прозвучат самые популярные новогодние песни, которые подарят вам тепло и радость в преддверии праздников. Участники шоу — лучшие артисты города, которые создадут уникальную атмосферу и подарят вам незабываемые эмоции.

Интересные факты

  • Концерт «Новогодние хиты» проводится уже в пятый раз и стал традиционным для жителей города.
  • В этом году в программе — специальные номера с участием детского хора, который порадует зрителей своим исполнением.
  • После концерта планируется праздничная фотосессия с артистами, где каждый сможет запечатлеть мгновения волшебства.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести через официальный сайт КЦ «Меридиан» или в кассах центра. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу новогоднего волшебства вместе с нами на концерте «Новогодние хиты». Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽

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