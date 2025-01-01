Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

Новогоднее путешествие с Neo Classic Orchestra
Только один вечер! Neo Classic Orchestra приглашает вас в атмосферу праздника, где музыка возвращает в самое детство. Это время, когда пахнет мандаринами, за окном падает снег, а дома мигает гирлянда. В этот вечер оживут любимые мелодии, под которые мы встречали Новый год и загадывали желания.
В репертуар концерта вошли:
- «Пять минут» — Людмила Гурченко (из фильма «Карнавальная ночь»)
- Рождественские хиты ABBA и Frank Sinatra
- Музыка из фильмов:
- «Гарри Поттер»
- «Один дома»
- «Ирония судьбы»
- «Карнавальная ночь»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Щелкунчик»
Оркестр, живой хор и сияние двух тысяч свечей создадут ту самую магию праздника, когда сердце замирает, а время будто останавливается. Это не просто концерт — это вечер, который возвращает нас в самые тёплые новогодние воспоминания.
Программа концерта
- «Пять минут» — Людмила Гурченко (Карнавальная ночь)
- Попурри на хиты Frank Sinatra и ABBA — «Happy New Year»
- Auld Lang Syne - Тема из сериала «Секс в большом городе»
- «Снег над Ленинградом» — Микаэл Таривердиев
- Музыка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — Александр Зацепин
- Hedwig’s Theme — из фильма «Гарри Поттер» (John Williams)
- Музыка из фильма «Один дома» (John Williams)
- Вальс из фильма «Ирония судьбы» — Микаэл Таривердиев
- «Метель» — Георгий Свиридов
- «Jingle Bells» — James Lord Pierpont
- «Щелкунчик» — П. И. Чайковский:
- Вальс цветов
- Адажио
- Танец Феи Драже
- «Три белых коня» — Евгений Крылатов
- «Silent Night» — Franz Xaver Gruber
- «All I Want for Christmas Is You» — Mariah Carey
- «Ave Maria» — Франц Шуберт
- «Зима» — А. Вивальди (из цикла «Времена года»)
- «Rockin' Around The Christmas Tree» — Brenda Lee
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой новогоднего праздника в исполнении талантливых музыкантов Neo Classic Orchestra.