Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор
Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогоднее путешествие с Neo Classic Orchestra

Только один вечер! Neo Classic Orchestra приглашает вас в атмосферу праздника, где музыка возвращает в самое детство. Это время, когда пахнет мандаринами, за окном падает снег, а дома мигает гирлянда. В этот вечер оживут любимые мелодии, под которые мы встречали Новый год и загадывали желания.

В репертуар концерта вошли:

  • «Пять минут» — Людмила Гурченко (из фильма «Карнавальная ночь»)
  • Рождественские хиты ABBA и Frank Sinatra
  • Музыка из фильмов:
    • «Гарри Поттер»
    • «Один дома»
    • «Ирония судьбы»
    • «Карнавальная ночь»
    • «Иван Васильевич меняет профессию»
    • «Щелкунчик»

Оркестр, живой хор и сияние двух тысяч свечей создадут ту самую магию праздника, когда сердце замирает, а время будто останавливается. Это не просто концерт — это вечер, который возвращает нас в самые тёплые новогодние воспоминания.

Программа концерта

  • «Пять минут» — Людмила Гурченко (Карнавальная ночь)
  • Попурри на хиты Frank Sinatra и ABBA — «Happy New Year»
  • Auld Lang Syne - Тема из сериала «Секс в большом городе»
  • «Снег над Ленинградом» — Микаэл Таривердиев
  • Музыка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — Александр Зацепин
  • Hedwig’s Theme — из фильма «Гарри Поттер» (John Williams)
  • Музыка из фильма «Один дома» (John Williams)
  • Вальс из фильма «Ирония судьбы» — Микаэл Таривердиев
  • «Метель» — Георгий Свиридов
  • «Jingle Bells» — James Lord Pierpont
  • «Щелкунчик» — П. И. Чайковский:
    • Вальс цветов
    • Адажио
    • Танец Феи Драже
  • «Три белых коня» — Евгений Крылатов
  • «Silent Night» — Franz Xaver Gruber
  • «All I Want for Christmas Is You» — Mariah Carey
  • «Ave Maria» — Франц Шуберт
  • «Зима» — А. Вивальди (из цикла «Времена года»)
  • «Rockin' Around The Christmas Tree» — Brenda Lee

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой новогоднего праздника в исполнении талантливых музыкантов Neo Classic Orchestra.

Купить билет на концерт Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

Декабрь
24 декабря среда
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1600 ₽

Фотографии

Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

