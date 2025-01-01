Новогодние хиты в сиянии 2026 свечей. Neo Classic Orchestra и живой хор

Новогоднее путешествие с Neo Classic Orchestra

Только один вечер! Neo Classic Orchestra приглашает вас в атмосферу праздника, где музыка возвращает в самое детство. Это время, когда пахнет мандаринами, за окном падает снег, а дома мигает гирлянда. В этот вечер оживут любимые мелодии, под которые мы встречали Новый год и загадывали желания.

В репертуар концерта вошли:

«Пять минут» — Людмила Гурченко (из фильма «Карнавальная ночь»)

Рождественские хиты ABBA и Frank Sinatra

Музыка из фильмов: «Гарри Поттер» «Один дома» «Ирония судьбы» «Карнавальная ночь» «Иван Васильевич меняет профессию» «Щелкунчик»



Оркестр, живой хор и сияние двух тысяч свечей создадут ту самую магию праздника, когда сердце замирает, а время будто останавливается. Это не просто концерт — это вечер, который возвращает нас в самые тёплые новогодние воспоминания.

Программа концерта

«Пять минут» — Людмила Гурченко (Карнавальная ночь)

Попурри на хиты Frank Sinatra и ABBA — «Happy New Year»

Auld Lang Syne - Тема из сериала «Секс в большом городе»

«Снег над Ленинградом» — Микаэл Таривердиев

Музыка из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — Александр Зацепин

Hedwig’s Theme — из фильма «Гарри Поттер» (John Williams)

Музыка из фильма «Один дома» (John Williams)

Вальс из фильма «Ирония судьбы» — Микаэл Таривердиев

«Метель» — Георгий Свиридов

«Jingle Bells» — James Lord Pierpont

«Щелкунчик» — П. И. Чайковский: Вальс цветов Адажио Танец Феи Драже

«Три белых коня» — Евгений Крылатов

«Silent Night» — Franz Xaver Gruber

«All I Want for Christmas Is You» — Mariah Carey

«Ave Maria» — Франц Шуберт

«Зима» — А. Вивальди (из цикла «Времена года»)

«Rockin' Around The Christmas Tree» — Brenda Lee

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой новогоднего праздника в исполнении талантливых музыкантов Neo Classic Orchestra.