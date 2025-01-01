Новогодние хиты при свечах

Волшебный новогодний вечер при свечах в Воронеже

Симфонический оркестр приглашает вас на уникальный концерт, где под мягкий свет свечей зазвучат мелодии, знакомые с детства и юности. Это событие обещает создать атмосферу праздника и вернуть вас в мир новогоднего чудесного настроения.

Программа вечера

В программе — любимые саундтреки из культовых фильмов:

«Один дома»

«Гарри Поттер»

«Карнавальная ночь»

«Простоквашино»

«Ну, погоди!»

«Чародеи»

«Кавказская пленница»

«Ирония судьбы»

«Иван Васильевич меняет профессию»

Симфонический оркестр подарит новую жизнь музыке из фильмов, известных как в России, так и за её пределами. Это уникальная возможность услышать великолепие оркестрового звучания в сочетании с волшебной атмосферой новогоднего вечера.

Не упустите возможность!

Проведите вечер в окружении уюта и света свечей, наслаждаясь настоящим новогодним волшебством. Приходите вместе с друзьями и близкими, чтобы разделить этот незабываемый опыт.