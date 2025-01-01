Новогодние хиты при свечах

Симфонический оркестр приглашает вас на уникальный концерт, где под мягкий свет свечей зазвучат мелодии, знакомые с детства и юности. Это событие обещает создать атмосферу праздника и вернуть вас в мир новогоднего чудесного настроения.
В программе — любимые саундтреки из культовых фильмов:
Симфонический оркестр подарит новую жизнь музыке из фильмов, известных как в России, так и за её пределами. Это уникальная возможность услышать великолепие оркестрового звучания в сочетании с волшебной атмосферой новогоднего вечера.
Проведите вечер в окружении уюта и света свечей, наслаждаясь настоящим новогодним волшебством. Приходите вместе с друзьями и близкими, чтобы разделить этот незабываемый опыт.