Новогодние хиты при свечах
Волшебный новогодний вечер при свечах в Воронеже

Симфонический оркестр приглашает вас на уникальный концерт, где под мягкий свет свечей зазвучат мелодии, знакомые с детства и юности. Это событие обещает создать атмосферу праздника и вернуть вас в мир новогоднего чудесного настроения.

Программа вечера

В программе — любимые саундтреки из культовых фильмов:

  • «Один дома»
  • «Гарри Поттер»
  • «Карнавальная ночь»
  • «Простоквашино»
  • «Ну, погоди!»
  • «Чародеи»
  • «Кавказская пленница»
  • «Ирония судьбы»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»

Симфонический оркестр подарит новую жизнь музыке из фильмов, известных как в России, так и за её пределами. Это уникальная возможность услышать великолепие оркестрового звучания в сочетании с волшебной атмосферой новогоднего вечера.

Не упустите возможность!

Проведите вечер в окружении уюта и света свечей, наслаждаясь настоящим новогодним волшебством. Приходите вместе с друзьями и близкими, чтобы разделить этот незабываемый опыт.

Январь
2 января пятница
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2200 ₽

