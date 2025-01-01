Меню
Новогодние фантазии для рояля и вибрафона
Новогодние фантазии для рояля и вибрафона

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальный концерт: дуэт вибрафона и фортепиано

Приглашаем вас на праздничный концерт, который подарит удивительное сочетание холодной прозрачности и обволакивающего тепла. В центре внимания — редкий по красоте дуэт вибрафона и фортепиано. Звучание музыки, подобное узорам на замерзшем стекле, создаст фортепиано, которое будет дарить тепло тысяч свечей новогоднего торжества.

Исполнители

На сцене Белого зала выступят два замечательных музыканта: Митя Нилов и Олеся Морозова. Митя Нилов — победитель международного конкурса «Concert Artists Guild International Competition» в Нью-Йорке, призом которого стал сольный концерт в Карнеги-холл. Он — один из самых перспективных исполнителей-перкуссионистов нашего времени. Олеся Морозова, в свою очередь, стала победительницей Международного конкурса Баварского радио.

Программа концерта

В программе прозвучат аранжировки и транскрипции для дуэта, среди которых:

  • С. Рахманинов — Прелюдия № 8
  • Дж. Гершвин — «Summertime»
  • К. Дебюсси — «Clair de Lune»
  • A. Жобим — «Chega de Saudade»
  • Ч. Кореа — «Times Like These»

Вы услышите, как словно специально для вибрафона были созданы шедевры Рахманинова, Дебюсси, Гершвина и Жобима. Не упустите шанс насладиться этой музыкальной феерией!

Купить билет на концерт Новогодние фантазии для рояля и вибрафона

Январь
5 января понедельник
17:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 600 ₽

