Спектакль Новогодние ёлки в ТеатРоне

Новогодние ёлки для детей в Алматы
В этом году Театрон приглашает вас на незабываемую новогоднюю программу для детей и взрослых!
Что вас ждет?
- Хороводы! Присоединяйтесь к веселым танцам вокруг ёлки.
- Активные игры и интерактив! Ваши дети смогут поучаствовать в увлекательных играх и конкурсах.
- Подарки от Деда Мороза! Каждый ребенок получит сюрприз.
- Самый большой Дед Мороз страны! Нигде больше вы не встретите столь высокую и сердечную новогоднюю фигуру.
- Самая смешная Баба Яга на свете! Она подарит всем зрителям множество веселых моментов!
- Самая волшебная Снегурочка в мире! Она точно подарит вам частичку зимнего волшебства.
Улыбки и счастье на весь год!
Мы зарядим детей и родителей улыбками и счастьем на год вперед. Это уникальная возможность провести время в атмосфере беззаботного детства.
Важно знать!
Вход для взрослых сопровождающих бесплатный. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать только для детей.
Добро пожаловать в мир волшебства и радости!