Спектакль Новогодние ёлки в ТеатРоне

Новогодние ёлки для детей в Алматы

В этом году Театрон приглашает вас на незабываемую новогоднюю программу для детей и взрослых!

Что вас ждет?

Хороводы! Присоединяйтесь к веселым танцам вокруг ёлки.

Активные игры и интерактив! Ваши дети смогут поучаствовать в увлекательных играх и конкурсах.

Подарки от Деда Мороза! Каждый ребенок получит сюрприз.

Самый большой Дед Мороз страны! Нигде больше вы не встретите столь высокую и сердечную новогоднюю фигуру.

Самая смешная Баба Яга на свете! Она подарит всем зрителям множество веселых моментов!

Самая волшебная Снегурочка в мире! Она точно подарит вам частичку зимнего волшебства.

Улыбки и счастье на весь год!

Мы зарядим детей и родителей улыбками и счастьем на год вперед. Это уникальная возможность провести время в атмосфере беззаботного детства.

Важно знать!

Вход для взрослых сопровождающих бесплатный. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать только для детей.

Добро пожаловать в мир волшебства и радости!