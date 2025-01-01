Меню
Новогодние ёлки в ТеатРоне
Спектакль Новогодние ёлки в ТеатРоне

О спектакле

Новогодние ёлки для детей в Алматы

В этом году Театрон приглашает вас на незабываемую новогоднюю программу для детей и взрослых!

Что вас ждет?

  • Хороводы! Присоединяйтесь к веселым танцам вокруг ёлки.
  • Активные игры и интерактив! Ваши дети смогут поучаствовать в увлекательных играх и конкурсах.
  • Подарки от Деда Мороза! Каждый ребенок получит сюрприз.
  • Самый большой Дед Мороз страны! Нигде больше вы не встретите столь высокую и сердечную новогоднюю фигуру.
  • Самая смешная Баба Яга на свете! Она подарит всем зрителям множество веселых моментов!
  • Самая волшебная Снегурочка в мире! Она точно подарит вам частичку зимнего волшебства.

Улыбки и счастье на весь год!

Мы зарядим детей и родителей улыбками и счастьем на год вперед. Это уникальная возможность провести время в атмосфере беззаботного детства.

Важно знать!

Вход для взрослых сопровождающих бесплатный. Обратите внимание, что билеты необходимо приобретать только для детей.

Добро пожаловать в мир волшебства и радости!

Декабрь
28 декабря воскресенье
12:00
Культурное пространство «ТеатРон» г. Алматы, ул. Прокофьева 144
от 7700 ₽
15:00
Культурное пространство «ТеатРон» г. Алматы, ул. Прокофьева 144
от 7700 ₽

