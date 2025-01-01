Спектакль Новогодние цветные сны

Елка для малышей: «Новогодние цветные сны»

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на волшебное новогоднее представление «Новогодние цветные сны», которое пройдет в роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон». Это уникальное событие подарит детям незабываемые впечатления и погружение в атмосферу настоящего праздника.

Волшебное путешествие

На елке детей встретят любимые персонажи — Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с профессиональными аниматорами юные зрители отправятся в увлекательное путешествие, наполненное играми, танцами и песнями. Каждый момент будет насыщен радостью и весельем!

Интерактивные развлечения

Гостей ждет интерактивное новогоднее представление, где запланированы иллюзионные выступления и захватывающая дискотека с мыльными пузырями. Кроме того, малыши смогут насладиться бумажным шоу, которое станет ярким завершением праздника.

Подробности о билетах

Рекомендуемый возраст юных зрителей — от 3 до 6 лет. Обратите внимание, что согласно правилам, дети до 14 лет могут посетить елку только в сопровождении родителей. Каждый участник мероприятия — и взрослый, и ребенок — должен иметь билет.

Возрастное ограничение на взрослые билеты — 18+. Стандартная стоимость детского билета включает в себя:

Сладкий подарок от Деда Мороза

Фотосессию с Дедом Морозом

Участие в новогодней лотерее

Приходите на «Новогодние цветные сны» и подарите своему ребенку незабываемые эмоции и радость встречи с главными новогодними волшебниками!