Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодние чудеса в доме актера
Киноафиша Новогодние чудеса в доме актера

Спектакль Новогодние чудеса в доме актера

Постановка
Центральный дом актера 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя Елка в сердце Старого Арбата

Центральный Дом Актера и «Российская Ассоциация Иллюзионистов» приглашают вас на незабываемое новогоднее шоу в самом сердце старого Арбата! Ожидайте феерию ловкости рук, лучших иллюзионных эффектов, невероятных костюмов и множество сюрпризов, в которых вы станете главной частью представления.

Иллюзионное мастерство лучших магов России
Это уникальная возможность увидеть на одной сцене лучших иллюзионистов страны, мастеров своего дела, чьи выступления поразят вас своей магией и талантом. Вихрь эмоций, который подхватит вас, погрузит в настоящую сказку и оставит яркие воспоминания на долгое время.

В мире «Новогодних Чудес»
Подарите себе и своим близким атмосферу волшебства и чудес, где нет границ между реальностью и иллюзией. А магнетизм и обаяние каждого артиста передадут вам любовь к жанру иллюзий, открывая новые горизонты фантазии.

Участники шоу

  • Сергей Мельников и Оксана Григоренко — обладатели Гран-при конкурса в Монте-Карло, финалисты шоу «Минута Славы».
  • Илья Ильин — победитель Чемпионата по магии в Пекине, многократный чемпион России.
  • Анатолий Неметов — лауреат премии «Светлое прошлое», постановщик иллюзионных трюков для звёзд российской эстрады.
  • Владимир Руднев — заслуженный артист России, почетный президент Российской ассоциации иллюзионистов, обладатель множества международных наград.
  • Роман Борщ — лауреат Всероссийских конкурсов иллюзионистов, постановщик и консультант в крупнейших театрах России.
  • Майк Смайл — лауреат конкурса клоунады, режиссер Кремлевской Елки, топовый ведущий страны.

До встречи в Доме Актера!
Погрузитесь в мир «Новогодних Чудес», где магия и волшебство встречаются на одной сцене!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше