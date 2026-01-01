Центральный Дом Актера и «Российская Ассоциация Иллюзионистов» приглашают вас на незабываемое новогоднее шоу в самом сердце старого Арбата! Ожидайте феерию ловкости рук, лучших иллюзионных эффектов, невероятных костюмов и множество сюрпризов, в которых вы станете главной частью представления.
Иллюзионное мастерство лучших магов России
Это уникальная возможность увидеть на одной сцене лучших иллюзионистов страны, мастеров своего дела, чьи выступления поразят вас своей магией и талантом. Вихрь эмоций, который подхватит вас, погрузит в настоящую сказку и оставит яркие воспоминания на долгое время.
В мире «Новогодних Чудес»
Подарите себе и своим близким атмосферу волшебства и чудес, где нет границ между реальностью и иллюзией. А магнетизм и обаяние каждого артиста передадут вам любовь к жанру иллюзий, открывая новые горизонты фантазии.
Участники шоу
До встречи в Доме Актера!
Погрузитесь в мир «Новогодних Чудес», где магия и волшебство встречаются на одной сцене!