Новогодняя Елка в сердце Старого Арбата

Центральный Дом Актера и «Российская Ассоциация Иллюзионистов» приглашают вас на незабываемое новогоднее шоу в самом сердце старого Арбата! Ожидайте феерию ловкости рук, лучших иллюзионных эффектов, невероятных костюмов и множество сюрпризов, в которых вы станете главной частью представления.

Иллюзионное мастерство лучших магов России

Это уникальная возможность увидеть на одной сцене лучших иллюзионистов страны, мастеров своего дела, чьи выступления поразят вас своей магией и талантом. Вихрь эмоций, который подхватит вас, погрузит в настоящую сказку и оставит яркие воспоминания на долгое время.

В мире «Новогодних Чудес»

Подарите себе и своим близким атмосферу волшебства и чудес, где нет границ между реальностью и иллюзией. А магнетизм и обаяние каждого артиста передадут вам любовь к жанру иллюзий, открывая новые горизонты фантазии.

Участники шоу

Сергей Мельников и Оксана Григоренко — обладатели Гран-при конкурса в Монте-Карло, финалисты шоу «Минута Славы».

— обладатели Гран-при конкурса в Монте-Карло, финалисты шоу «Минута Славы». Илья Ильин — победитель Чемпионата по магии в Пекине, многократный чемпион России.

— победитель Чемпионата по магии в Пекине, многократный чемпион России. Анатолий Неметов — лауреат премии «Светлое прошлое», постановщик иллюзионных трюков для звёзд российской эстрады.

— лауреат премии «Светлое прошлое», постановщик иллюзионных трюков для звёзд российской эстрады. Владимир Руднев — заслуженный артист России, почетный президент Российской ассоциации иллюзионистов, обладатель множества международных наград.

— заслуженный артист России, почетный президент Российской ассоциации иллюзионистов, обладатель множества международных наград. Роман Борщ — лауреат Всероссийских конкурсов иллюзионистов, постановщик и консультант в крупнейших театрах России.

— лауреат Всероссийских конкурсов иллюзионистов, постановщик и консультант в крупнейших театрах России. Майк Смайл — лауреат конкурса клоунады, режиссер Кремлевской Елки, топовый ведущий страны.

До встречи в Доме Актера!

Погрузитесь в мир «Новогодних Чудес», где магия и волшебство встречаются на одной сцене!