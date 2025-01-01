Меню
Новогоднее утро в Особняке. Кофе, друзья, орган
Билеты от 2900₽
6+
О концерте

Утро в Особняке: маленький праздник в декабре

«Утро в Особняке» в декабре — не просто эстетичный ритуал, а истинный праздник, который станет отличным началом дня перед предновогодними заботами и корпоративами. Это возможность остановиться, сделать глубокий вдох и насладиться моментом.

Обновлённая новогодняя программа предлагает уникальное утреннее мероприятие, наполненное музыкой, светом и чудесным ароматом свежей выпечки. В исторических залах Особняка Смирнова звучат мелодии, знакомые каждому с первых аккордов. Классические зимние мотивы создают атмосферу праздника, независимо от погоды за окном.

Музыка, которая согревает

В каждом сете органной музыки представлены любимые праздничные композиции, гармонично вплетённые в программу. Утро будет особенно тёплым благодаря аромату кофе и свежей выпечки, созданным новогодним декором, который поможет ощутить приближение чуда и сбывшиеся мечты.

Комфорт и расслабление

Зрителям предлагается прийти в любимой удобной одежде, избегая формальностей классического концерта. Это шанс замедлиться, насладиться уютом и наполниться положительными эмоциями в лучшем смысле этого слова.

Не упустите возможность подарить себе этот маленький праздник перед началом шумного декабрьского марафона!

Декабрь
13 декабря суббота
11:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 2900 ₽
14:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 2900 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 2900 ₽
14:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 2900 ₽

