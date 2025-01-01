Спектакль Новогоднее созвездие

Захватывающая встреча с персонажами Дисней
«Новогоднее Созвездие» — это уникальное музыкальное шоу, где оживают любимые герои классических мультфильмов. Знаменитые персонажи соберутся в волшебном замке, чтобы встретить Новый Год, загадать самые заветные желания и устроить незабываемый концерт. Среди гостей шоу — главные герои из «Русалочки», «Золушки», «Красавицы и Чудовища», «Холодного сердца», «Аладдина» и других волшебных историй.
Что вас ждет?
Подарок для детей
Фирменный новогодний подарок можно приобрести отдельно. Он включает сладкие угощения и полезные игры: «Домашний театр», «Новогодний Лабиринт», «МЕМОРИ» (24 карточки), книгу с развивающими заданиями, неоновые браслеты и другие новогодние сюрпризы.
Информация о шоу
Погрузитесь в мир Дисней и проведите Новый Год вместе с любимыми героями!