Спектакль Новогоднее созвездие

Новогоднее Созвездие: музыкальное шоу с героями любимых мульфильмов

Захватывающая встреча с персонажами Дисней

«Новогоднее Созвездие» — это уникальное музыкальное шоу, где оживают любимые герои классических мультфильмов. Знаменитые персонажи соберутся в волшебном замке, чтобы встретить Новый Год, загадать самые заветные желания и устроить незабываемый концерт. Среди гостей шоу — главные герои из «Русалочки», «Золушки», «Красавицы и Чудовища», «Холодного сердца», «Аладдина» и других волшебных историй.

Что вас ждет?

Известные на весь мир песни — более 14 хитов, включая «Отпусти и забудь», «Арабская ночь», «В мире морском» и «Лето».

— более 14 хитов, включая «Отпусти и забудь», «Арабская ночь», «В мире морском» и «Лето». Волшебные голоса артистов и живая музыка — в сопровождении бэнда, чтобы каждый момент концерта звучал живо и ярко.

— в сопровождении бэнда, чтобы каждый момент концерта звучал живо и ярко. Невероятные декорации и шоу-эффекты — атмосфера настоящей сказки, дополненная масштабными декорациями и шоу-номерами.

— атмосфера настоящей сказки, дополненная масштабными декорациями и шоу-номерами. Интерактив с залом — создайте свое новогоднее волшебство вместе с героями прямо на сцене.

Подарок для детей

Фирменный новогодний подарок можно приобрести отдельно. Он включает сладкие угощения и полезные игры: «Домашний театр», «Новогодний Лабиринт», «МЕМОРИ» (24 карточки), книгу с развивающими заданиями, неоновые браслеты и другие новогодние сюрпризы.

Информация о шоу

Возрастные ограничения : Дети до 4 лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места.

: Дети до 4 лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места. Цена подарка: 990 рублей (подарки можно забрать в фойе до и после каждого сеанса).

Погрузитесь в мир Дисней и проведите Новый Год вместе с любимыми героями!