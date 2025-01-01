Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогоднее созвездие
Билеты от 790₽
Киноафиша Новогоднее созвездие

Спектакль Новогоднее созвездие

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Новогоднее Созвездие: музыкальное шоу с героями любимых мульфильмов

Захватывающая встреча с персонажами Дисней

«Новогоднее Созвездие» — это уникальное музыкальное шоу, где оживают любимые герои классических мультфильмов. Знаменитые персонажи соберутся в волшебном замке, чтобы встретить Новый Год, загадать самые заветные желания и устроить незабываемый концерт. Среди гостей шоу — главные герои из «Русалочки», «Золушки», «Красавицы и Чудовища», «Холодного сердца», «Аладдина» и других волшебных историй.

Что вас ждет?

  • Известные на весь мир песни — более 14 хитов, включая «Отпусти и забудь», «Арабская ночь», «В мире морском» и «Лето».
  • Волшебные голоса артистов и живая музыка — в сопровождении бэнда, чтобы каждый момент концерта звучал живо и ярко.
  • Невероятные декорации и шоу-эффекты — атмосфера настоящей сказки, дополненная масштабными декорациями и шоу-номерами.
  • Интерактив с залом — создайте свое новогоднее волшебство вместе с героями прямо на сцене.

Подарок для детей

Фирменный новогодний подарок можно приобрести отдельно. Он включает сладкие угощения и полезные игры: «Домашний театр», «Новогодний Лабиринт», «МЕМОРИ» (24 карточки), книгу с развивающими заданиями, неоновые браслеты и другие новогодние сюрпризы.

Информация о шоу

  • Возрастные ограничения: Дети до 4 лет могут посетить мероприятие бесплатно без предоставления отдельного места.
  • Цена подарка: 990 рублей (подарки можно забрать в фойе до и после каждого сеанса).

Погрузитесь в мир Дисней и проведите Новый Год вместе с любимыми героями!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 790 ₽
21 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 790 ₽
27 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
13:30 от 790 ₽
28 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
13:30 от 790 ₽
3 января
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
11:00 от 790 ₽

Фотографии

Новогоднее созвездие

В ближайшие дни

Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
0+
Детские елки Детский
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
3 января в 11:00 КЦ «Зодчие»
Билеты
Дюсапен. Passion | «Страсть»
16+
Опера
Дюсапен. Passion | «Страсть»
23 сентября в 20:00 Новая опера им. Колобова
от 15000 ₽
Поэма без героя
16+
Драма
Поэма без героя
24 октября в 19:00 Глас
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше