Новогоднее шоу саундтреков с АСО-оркестром. The Best
Новогоднее шоу саундтреков с АСО-оркестром. The Best

Новогоднее шоу саундтреков с АСО-оркестром. The Best

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогоднее шоу с оркестром

Приглашаем вас на уникальный семейный праздничный концерт с участием AСO-Avatar Cinematic Orchestra! Этот вечер станет настоящим подарком для всей семьи — впереди вас ждёт незабываемое шоу с мультимедийным экраном.

Праздник для всех поколений

Приходите с детьми, родителями, братьями и сёстрами, бабушками и дедушками. Не забывайте приглашать своих друзей и любимых! Вместе вы сможете провести волшебный вечер с профессиональными музыкантами, которые объехали весь мир и собрали лучшие композиции и саундтреки мировых звёзд.

Звучание культовых произведений

В этот вечер вы сможете насладиться музыкой таких легендарных композиторов, как Ludovico Einaudi, Hans Zimmer, James Horner, James Copperthwaite, Abel Korzeniowski и Yann Tiersen. Вам откроется звуковая палитра лучших саундтреков настоящих блокбастеров, признанных во всем мире.

Окунитесь в мир кино

Не пропустите шанс стать частью шедевров мирового кино! Вы встретитесь с любимыми героями лучших фильмов и сможете вспомнить о культовых советских и российских картинах. А в завершение вечера у вас будет возможность спеть вместе с киногероями, создавая атмосферу настоящего праздника.

Не упустите возможность насладиться атмосферой Нового года в кругу близких и сделать этот вечер поистине незабываемым!

В других городах
Январь
10 января суббота
19:00
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
от 3120 ₽

