Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром

Приглашаем вас на уникальный семейный концерт, где волшебство музыки и света создаст незабываемую атмосферу. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех — от самых маленьких до самых старших членов семьи.
На концерте выступит АСО-Avatar Cinematic Orchestra, профессиональные музыканты, объехавшие весь мир. Они исполнят лучшие композиции и саундтреки от мировых звезд, таких как:
В этот вечер вы не сможете заскучать! Окунитесь в мир Синематики, где сможете представить себя участником шедевров мирового кино. Вы встретитесь с любимыми героями из культовых фильмов и насладитесь незабываемыми саундтреками, которые стали символами настоящих блокбастеров.
Не забудьте вспомнить о лучших советских и российских фильмах! В ходе концерта у вас будет возможность спеть вместе с киногероями и насладиться историей отечественного кинематографа.
Этот концерт станет отличным поводом провести время с любимыми людьми. Берите своих детей, родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также друзей и любимых. Создайте свои незабываемые воспоминания в этот праздничный вечер!