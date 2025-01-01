Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром
Киноафиша Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром

Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Праздничный концерт с АСО-Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на уникальный семейный концерт, где волшебство музыки и света создаст незабываемую атмосферу. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех — от самых маленьких до самых старших членов семьи.

Музыка, которую вы полюбите

На концерте выступит АСО-Avatar Cinematic Orchestra, профессиональные музыканты, объехавшие весь мир. Они исполнят лучшие композиции и саундтреки от мировых звезд, таких как:

  • Ludovico Einaudi
  • Hans Zimmer
  • James Horner
  • James Copperthwaite
  • Abel Korzeniowski
  • Yann Tiersen
  • Larry Moore

Волшебство кино на сцене

В этот вечер вы не сможете заскучать! Окунитесь в мир Синематики, где сможете представить себя участником шедевров мирового кино. Вы встретитесь с любимыми героями из культовых фильмов и насладитесь незабываемыми саундтреками, которые стали символами настоящих блокбастеров.

Погружение в советское и российское кино

Не забудьте вспомнить о лучших советских и российских фильмах! В ходе концерта у вас будет возможность спеть вместе с киногероями и насладиться историей отечественного кинематографа.

Приходите с семьей и друзьями!

Этот концерт станет отличным поводом провести время с любимыми людьми. Берите своих детей, родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также друзей и любимых. Создайте свои незабываемые воспоминания в этот праздничный вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 декабря
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1550 ₽
Краснодар, 20 декабря
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1590 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
21 сентября в 18:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2900 ₽
Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
6+
Неоклассика
Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
30 октября в 19:00 Ростовская филармония
от 2150 ₽
Йорш
16+
Рок Панк
Йорш
24 октября в 19:00 Lavé Club F3
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше