Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром

Праздничный концерт с АСО-Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на уникальный семейный концерт, где волшебство музыки и света создаст незабываемую атмосферу. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех — от самых маленьких до самых старших членов семьи.

Музыка, которую вы полюбите

На концерте выступит АСО-Avatar Cinematic Orchestra, профессиональные музыканты, объехавшие весь мир. Они исполнят лучшие композиции и саундтреки от мировых звезд, таких как:

Ludovico Einaudi

Hans Zimmer

James Horner

James Copperthwaite

Abel Korzeniowski

Yann Tiersen

Larry Moore

Волшебство кино на сцене

В этот вечер вы не сможете заскучать! Окунитесь в мир Синематики, где сможете представить себя участником шедевров мирового кино. Вы встретитесь с любимыми героями из культовых фильмов и насладитесь незабываемыми саундтреками, которые стали символами настоящих блокбастеров.

Погружение в советское и российское кино

Не забудьте вспомнить о лучших советских и российских фильмах! В ходе концерта у вас будет возможность спеть вместе с киногероями и насладиться историей отечественного кинематографа.

Приходите с семьей и друзьями!

Этот концерт станет отличным поводом провести время с любимыми людьми. Берите своих детей, родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, а также друзей и любимых. Создайте свои незабываемые воспоминания в этот праздничный вечер!