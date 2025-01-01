Меню
Новогоднее шоу с ВИА «Песняры»
О концерте

Новогоднее шоу с ВИА «Песняры» в Сочи

Новый год – это время чудес, и Сочи приглашает вас на захватывающее музыкальное событие! В этом сезоне на сцене выступит легендарная группа ВИА «Песняры», которая подарит зрителям незабываемый концерт. Коллектив, основанный в 1969 году, знаменит своими народными и эстрадными композициями, которые остаются актуальными и любимыми многими поколениями.

Звучание, проверенное временем

ВИА «Песняры» славится своим уникальным стилем, соединившим элементы фольклора и pop-музыки. Группа известна такими хитами, как «Калинка» и «Белые розы», и обязательно порадует зрителей новыми аранжировками и яркими выступлениями. Каждый концерт – это не просто музыка, но и зрелище, наполненное атмосферой праздника.

Почему стоит посетить

Посетив новогоднее шоу, вы и ваши близкие сможете:

  • Узнать больше о культуре и традициях белорусской музыки.
  • Насладиться яркими выступлениями профессионалов сцены.
  • Провести время в атмосфере теплоты и веселья.

Не упустите возможность встретить Новый год в компании любимых артистов. Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и незабываемыми моментами!

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Жемчужина Сочи, Черноморская, 3
от 15000 ₽

