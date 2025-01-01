Меню
Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной
Киноафиша Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной

Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной в Сочи

В Сочи пройдет незабываемое новогоднее шоу с участием популярной певицы Наталии Гулькиной. Это событие станет ярким акцентом предновогодних мероприятий в городе, привлекая зрителей всех возрастов.

Забудьте о стрессе и насладитесь яркими впечатлениями

Во время представления зрители смогут насладиться не только музыкальными размышлениями, но и захватывающими танцевальными номерами. Специально подготовленная программа включает в себя самые известные хиты Наталии, а также новые композиции, которые прекрасно передают атмосферу праздника.

О Наталии Гулькиной

Наталия Гулькина – известная российская певица и актриса, прославившаяся своими яркими выступлениями и многими хитами. Ее песни любимы многими поколениями, а харизма и профессионализм артистки неизменно завораживают зрителей. Не упустите шанс увидеть её вживую!

Купить билет на концерт Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Жемчужина Сочи, Черноморская, 3
от 25000 ₽

Фотографии

Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной Новогоднее шоу с Наталией Гулькиной

