Новогоднее шоу-представление «Новый год в Стране Чудес» по сказке Льюиса Кэролла
Киноафиша Новогоднее шоу-представление «Новый год в Стране Чудес» по сказке Льюиса Кэролла

Спектакль Новогоднее шоу-представление «Новый год в Стране Чудес» по сказке Льюиса Кэролла

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу от театра-школы «Артист»

Театр-школа «Артист» приглашает зрителей на праздничное сценическое представление по мотивам сказки Льюиса Кэролла. В центре сюжета — Алиса и её верные друзья: загадочный Чеширский Кот, безумный Шляпник и строгая Червонная Королева.

Сказочная атмосфера и яркие персонажи

Шоу порадует зрителей мастерски выполненными куклами, яркими костюмами и впечатляющими декорациями, создающими ощущение настоящей сказки. Каждый элемент спектакля призван вдохнуть жизнь в знакомые образы и перенести зрителей в увлекательный мир фантазий.

Интерактивность и спецэффекты

Новогоднее представление не обойдет стороной и современные технологии. Удивительные спецэффекты и интерактивные элементы сделают шоу интересным как для детей, так и для взрослых. Это даст возможность зрителям стать частью волшебной истории.

Для любителей волшебства

Спектакль станет настоящим подарком тем, кто ценит магию и фантазию. Не упустите шанс насладиться атмосферой новогоднего чудесного представления. Мы ждем вас!

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу-представление «Новый год в Стране Чудес» по сказке Льюиса Кэролла

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр-школа «Артист» Краснодар, Клубная, 14
от 500 ₽

