Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик»
Билеты от 900₽
Киноафиша Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик»

Спектакль Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик»

0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+
Билеты от 900₽

О спектакле

Новогоднее шоу в ООЦ им. Моссовета: «Щелкунчик»

Окунитесь в волшебный мир новогоднего шоу, основанного на знаменитом балете «Щелкунчик»! На сцене ООЦ им. Моссовета вас ждёт яркое представление с захватывающим сюжетом, в котором вас порадуют отважный Щелкунчик, добрая Маша и таинственный Дроссельмейер.

Что вас ожидает

Шоу включает в себя красивые танцы, запоминающиеся песни и великолепные костюмы, которые подарят зрителям невероятные эмоции. Каждое мгновение станет праздником для глаз и души!

Идеальный семейный вечер

Это мероприятие — отличный повод собраться всей семьёй и подарить друг другу радость в канун Нового года. Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Интересные факты о «Щелкунчике»

Балет «Щелкунчик» был впервые поставлен в 1892 году и с тех пор стал неотъемлемой частью новогодних традиций. Его музыка, написанная Петром Ильичом Чайковским, известна во всём мире и часто звучит в декабре.

Приходите и наслаждайтесь новогодним волшебством вместе с нами!

Купить билет на спектакль Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик»

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
13:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 900 ₽
18:00
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
от 900 ₽

Фотографии

Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик» Новогоднее шоу «Праздник волшебства» по мотивам балета «Щелкунчик»

